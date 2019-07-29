"Його не злякалися!" Кікабідзе розповів про помилку Путіна на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін не прагне закінчити війну на окупованому Донбасі, адже переживає, що його країна не є державою, яка диктує світу політику. Він хотів довести свою впливовість, але вибрав неправильний шлях.

Таку думку висловив грузинський актор, співак, заслужений артист України, противник російської агресії Вахтанг Кікабідзе в інтерв'ю "Крым.Реалии".

"Я думаю, що він дуже переживає, що він не в перших рядах серед держав, які диктують політику світу. Почавши лякати всіх, він знову вибрав неправильну позицію. Світова спільнота його не злякається", – сказав Кікабідзе.

Вахтанг Кікабідзе РИА Новости/Катерина Чеснокова

На його думку, причина в тому, що в інших країнах технології набагато кращі і все вже "давним-давно по-іншому".

Актор вважає, що така велика і багата країна, як Росія, повинна навпаки прагнути до того, щоб бути однією з кращих відносно добра і добросусідства.

"Прості люди знають, що їм весь час втовкмачували в голову, як і мені за радянських часів, що найогидніша країна в світі – це капіталістична Америка, Франція чи Англія. Ось це у старшого покоління залишилося в головах досі", – зазначив Кікабідзе.

Він також також назвав Крим територією України, а Росію – окупантом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політолог, публіцист і доктор історичних наук Лілія Шевцова розповіла, навіщо Путіну війна з Україною.

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