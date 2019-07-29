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"Його не злякалися!" Кікабідзе розповів про помилку Путіна на Донбасі

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Президент Росії Володимир Путін не прагне закінчити війну на окупованому Донбасі, адже переживає, що його країна не є державою, яка диктує світу політику. Він хотів довести свою впливовість, але вибрав неправильний шлях.

Таку думку висловив грузинський актор, співак, заслужений артист України, противник російської агресії Вахтанг Кікабідзе в інтерв'ю "Крым.Реалии".

"Я думаю, що він дуже переживає, що він не в перших рядах серед держав, які диктують політику світу. Почавши лякати всіх, він знову вибрав неправильну позицію. Світова спільнота його не злякається", – сказав Кікабідзе.

Вахтанг Кікабідзе

Вахтанг Кікабідзе

РИА Новости/Катерина Чеснокова

На його думку, причина в тому, що в інших країнах технології набагато кращі і все вже "давним-давно по-іншому".

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Актор вважає, що така велика і багата країна, як Росія, повинна навпаки прагнути до того, щоб бути однією з кращих відносно добра і добросусідства.

"Прості люди знають, що їм весь час втовкмачували в голову, як і мені за радянських часів, що найогидніша країна в світі – це капіталістична Америка, Франція чи Англія. Ось це у старшого покоління залишилося в головах досі", – зазначив Кікабідзе.

Він також також назвав Крим територією України, а Росію – окупантом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський політолог, публіцист і доктор історичних наук Лілія Шевцова розповіла, навіщо Путіну війна з Україною.

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Особи
Володимир Путін Вахтанг Кікабідзе
Місце
Україна
Теги
Донбас Росія
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Питон Каа
Питон Каа
В России тоже уже давним давно все по другому. И технологии на уровне ибо нельзя создавать лучшие в мире боевые системы не имея высоких технологий и современных производств. А что касается мирового сообщества - мы его не пугаем - мы делаем то, что соответствует нашим государственным интересам без оглядки на мнение мирового сообщества. А знаете почему? Потому что мы можем себе это позволить. И США действуют так же. Представителям слабых стран этого не понять.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Питон Каа:"В России тоже уже давним давно все по другому. И технологии на уровне ибо нельзя создавать лучшие в мире боевые системы не имея высоких технологий и современных производств." Вот именно. Не обращайте внимания на злопыхателей! Они не хотят замечать, что Россия - экспортёр лучших лекарств в мире, что Windows, интернет и мобильная связь изобретены там, что рубль - это самая стойкая валюта...И основное, почему-то толпы эмигрантов валят в Россию с Запада, а не наоборот. Люди голосуют ногами и западная пропаганда на них не действует. О демократии уж и не будем. В России просто разгул демократии. "мы делаем то, что соответствует нашим государственным интересам без оглядки на мнение мирового сообщества", как и пристало уважающей международные законы стране. "Представителям слабых стран этого не понять." Вот именно, все эти Англии, Германии, Франции и Канады этого не поймут. Ну выше у ник ВВП в 2-5 раз, ну живут на 10 лет дольше, но величия-то у них нет не фига!
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Федяков Алексей
Федяков Алексей
Старый маразматик так и не понял, что крымчане вернулись на родину после 70 летней коммуно-украинской оккупации!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Старый дурак
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Сидоров Андрей:"Старый дурак". Вы пишите конкретнее, кто, а то ведь можно и на цугундер.
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