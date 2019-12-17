"Йде шляхом миру": Новинський оцінив дії Зеленського у Парижі

Глава фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський заявив, що переговори в Парижі у рамках Нормандського формату продемонстрували, що президент України Володимир Зеленський впевнено просувається в питанні врегулювання ситуації на Донбасі і має для позитивного вирішення ситуації достатньо ресурсів.

Таку думку він висловив у ефірі російського "Першого каналу". Депутат відзначив контраст, з яким до проблеми Донбасу підходила команда попереднього і чинного президента країни.

"Володимир Зеленський – політик недосвідчений, але дуже щира людина і щиро хоче домогтися миру. Вісім місяців тому ніхто не думав, що можна було обміняти полонених, що буде підписана "формула Штайнмаєра", розведення військ ", – заявив він.

Вадим Новинський LIGA.net

Також політик вказав на провал націоналістично налаштованих формувань, які позначали "червоні лінії" щодо питання Донбасу для президента на паризьких переговорах.

"Після того, як Зеленський повернувся до Києва, ми побачили, що всі, хто його намагався обмотати "червоними лініями", опинилися поза грою, зрозуміли, що вдарили в штангу і швидко згорнули свій табір, побачили, що "зради" ніякої не відбулося. У перший день засідання Верховної Ради, щоб не втрачати темпу, було внесено закон про особливий статус Донбасу, 320 осіб за це проголосувало. Це голосування свідчить, що українське керівництво готове йти далі до мирного процесу", – додав нардеп.

Він наголосив, що глава української держави має найбільшу підтримку в історії країни і це може стати платформою для реалізації мирних ініціатив щодо Донбасу.

"Володимир Зеленський користується повною підтримкою українського народу. Воля і бажання у нього є, він може помилятися, але він хоче йти шляхом миру абсолютно щиро, впевнений, що він цього досягне", – сказав Новинський.

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