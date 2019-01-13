Ізраїль заявив про виявлення останнього тунелю "Хезболли" на кордоні з Ліваном

Виявлений напередодні військовими Ізраїлю шостий транскордонний тунель став найдовшим з усіх, проритих бойовиками шиїтського угруповання "Хезболла".Військові Ізраїлю виявили на ізраїльсько-ліванському кордоні від початку грудня минулого року вже шостий транскордонний тунель, проритий бойовиками шиїтського угруповання "Хезболла". Про це повідомив у неділю, 13 січня, представник прес-служби армії Ізраїлю полковник Йонатан Корнікус, виступаючи перед журналістами.

За даними речника збройних сил Ізраїлю, знайдений тунель близько 800 метрів завдовжки, що робить його найдовшим з усіх виявлених досі на ізраїльсько-ліванському кордоні. Пролягав цей підземний коридор на глибині близько 55 метрів. Більша частина підземного ходу припадає на ліванську територію, він на кілька десятків метрів врізається в територію Ізраїлю, наголосив речник ізраїльських військових.

Підземний коридор був оснащений системами вентиляції. До нього також провели кабелі, якими подавався струм. Для вивезення видобутої породи було прокладено колію для вагонеток. Вхід до тунелю розташовувався в одному з приватних будинків села на території Лівану. Сам тунель ще не був добудований до кінця.

Виявлений об'єкт бойовиків "Хезболли" - останній з тунелів на ізраїльсько-ліванському кордоні. "За даними спецслужб, а також згідно з нашими власними оцінками, більше жодних транскордонних тунелів немає", - наголосив Корнікус, цитує агенція новин AFP.

За кілька днів ізраїльські військові мають підірвати виявлений тунель. У армії Ізраїлю запевняють, що такі тунелі могли б використовуватися бойовиками "Хезболли" для проведення диверсійних атак, а також викрадення чи вбивств ізраїльських військових і цивільних. Крім того, у разі збройного протистояння цей підземний коридор можна було б використати для захоплення частини ізраїльської території, запевняють в армії.

Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав риття цього тунелю "актом війни" угруповання "Хезболла" проти Ізраїлю. На думку Нетаньяху, збройні сили Лівану нічого не роблять, щоб завадити таким діям бойовиків "Хезболли", передає інформагенція dpa.

Всі шість тунелів виявили в рамках операції "Північний щит", розпочатої на початку грудня 2018 року. Мета операції - пошук та знищення підземних ходів, призначених для проникнення диверсійних груп на територію Ізраїлю.

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