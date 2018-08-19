Ізраїль закрив єдиний пропускний пункт на кордоні з Сектором Гази

Переходом Ерез між Ізраїлем та Сектором Гази відтепер зможуть користуватись лише для перевезення гуманітарних вантажів та надання медичної допомоги. Для громадян його закрили на невизначений термін.Ізраїль закрив єдиний пропускний пункт для населення на кордоні з Сектором Гази, повідомила влада у неділю, 19 серпня. Користуватись переходом зможуть лише у випадку гуманітарних справ, пов'язаних з інцидентами на кордоні.

Представниця міністерства оборони Ізраїлю підтвердила, що було закрито КПП Ерез. Вона не зазначила, як довго він не працюватиме. Управління цивільних справ Палестинської автономії в Газі також підтвердило закриття КПП для усіх випадків, окрім медичних справ та палестинців, які хочуть повернутися назад до анклаву.

Закриття КПП відбулось на тлі загострення ситуації на кордоні Ізраїлю та Сектора Гази протягом останніх місяців. Ізраїльська армія повідомила, що 18 серпня палестинці кидали вибухівку у бік солдатів, які у відповідь відкрили вогонь. Внаслідок цього загинуло двоє палестинців.

Конфлікти на кордоні та закриття КПП відбулись попри спроби досягти домовленостей щодо довготермінового перемир'я між Ізраїлем та радикальним воєнізованим рухом "Хамас", які проходили за участю уряду Єгипту та посадовців ООН.

Напруженість між палестинцями та Ізраїлем помітно зросла останнім часом через регулярні масові протести на кордоні між Сектором Гази та Ізраїлем. Палестинці вимагають припинити блокаду регіону та дозволити їм повернутися на територію Ізраїлю.

Конфлікт загострився 14 травня, у день відкриття посольства США у Єрусалимі, коли у сутичках на кордоні Сектору Гази та Ізраїлю загинуло понад 60 палестинців, по яких відкрили вогонь солдати ізраїльської армії. З цього часу в Секторі Гази загинуло понад 170 людей. У липні палестинським снайпером був застрелений один ізраїльський солдат.