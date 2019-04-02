Погортавши стрічку виборчих новин, втішилася, що люди шукають конструктиву, хоч деякі коментарі й дивують. Наприклад, про те, що прихильники чинного Президента "найагресивніші". Дехто йде далі і вже звинувачує у тому, що палка дискусія розриває країну, а тому нам, мабуть, треба, змиритися з реваншем. Що ж…

Уявіть, будь ласка: ви летите в літаку і знаєте, що там попереду, за туманом, гора, в яку ось-ось влетите. Вас переконують, що гори там нема. Ви ж знаєте, що вона є: тут уже ставались катастрофи, і радар показує попереду гору! Але люди поруч кажуть, що не повірять, поки самі не переконаються.

Ось приблизно так я можу описати свої емоції, коли чую аргументи за ЗЕ. Мотиви його виборців зрозумілі – за такої складної (але не настільки, як дехто намагається змалювати) економічної ситуації, все ще не викоріненої корупції і з таким інформаційним простором на інше годі було й сподіватися.

На жаль, аргументи про відсутність досвіду і необхідних знань є для виборців Зеленського радше перевагами, ніж недоліками кандидата.

Розумію, що його високий рівень підтримки - це результат недовіри до державних інституцій. Цей чіткий сигнал суспільства має бути почутим і врахованим максимально швидко. Але чи лише на владі ця відповідальність? Здобувши у 2014-му свободу слова, чи скористалися ми нею мудро, аби дати людям об`єктивну картинку?

При всій повазі до ЗМІ, моя відповідь – ні. Нині модно критикувати і шукати зраду, поки не знайдеш. А якщо не знайшов (чи, не дай Боже, ще й позитив побачив), значить, продався. Скажіть, а це хіба не агресивне ставлення до себе самих упродовж уже кількох років?

Хіба не в токсичне середовище ми самі себе занурили мало не страхом осуду за намагання помічати перемоги? Соромимось успіху. У нашому публічному дискурсі геть знецінено всі колосальні зміни в країні, починаючи від доріг і кіно, закінчуючи децентралізацією й євроінтеграцією. Ох, як би було добре, якби за кілька років у спустошеній країні з вкоріненими корупційними традиціями можна було створити ще й нову, цілком доброчесну, судову систему!

Але становлення верховенства права і справедливості – це тривалий процес, який вимагає роботи, терпіння і поваги один до одного. Якщо, звичайно, під справедливістю не мається на увазі розстріл людей з автомата, як у сумнозвісному серіалі… І критики "агресії" прибічників Президента елегантно мовчать про те, що його опонент пропагує таке неприкрите насилля. Та повернемось до справедливості, якої чекають від ЗЕ. Справедливість є там, де є власна гідність і повага до ближнього. Власне Євромайдан був Революцією Гідності. ГІДНОСТІ! Тож, опустивши всі розмови про досвід, освіту, очевидні зв`язки з Коломойським тощо, подумайте про гідність. Свою і своєї держави.

Бо роками "дразніть хахла" перед московською публікою – це приниження. Вибачатися перед убивцями – це приниження. "Жарти", побудовані на висміюванні фізичних вад, інших народів і рас – це приниження. Тролінг своєї ж країни, її мови, історії, зрештою, її горя – це не гумор, а приниження.

Уся кар`єра переможця першого туру виборів – це історія великого приниження, що стало прибутковим бізнесом і тепер хоче оформитися у державну політику. Той, хто живе в парадигмі "принижуватися/принижувати", просто не вірить у справедливість, в яку віримо і за яку боремося ми. І щодо "шматування" країни критикою Зеленського. А заяви про винесення за дужки всього, що дороге мільйонам – мови, історії – це не шматування країни? Чи ми знову повертаємося туди, де сам факт нашого існування – це провокація? Здобули!

За 5 років було багато помилок, прорахунків і розчарувань.

Але як країна ми все ж не втратили гідність, не стали на коліна, не дали приводу ворогам для свята і друзів не підвели. Пригадуєте, у Ліни Костенко:

Було нам важко і було нам зле, І західно, і східно,

Було безвихідно,

Але нам не було негідно.

І це, напевно, головне,

Якої ще фортуни? Не відступитися, і не покласти лжу на струни.

P.S. На фото – ілюстрація до коментарів про погану комунікацію реформ. Скільки ще десятиліть треба пояснювати людям, що вони знищують свій же ресурс? Не спалімо так країну.

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