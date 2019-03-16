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Іван Дзюба
Іван Дзюба
Академік НАН України, Герой України, відомий інтелектуал і шестидесятникВсі статті автора

"Протестне" рішення: буду голосувати за Порошенка

5.8т

Нині бачимо, як проти Петра Порошенка ополчилися найрізноманітніші політичні авторитети чудернацького пострадянського простору. Зрозуміло: вони проти, бо за своє кревне. Телеекрани та сайти сповнені шаленої ненависті і маячні, у брудних хвилях якої безнадійно потопають нечисленні уламки посутньої критики. За цих умов хочеться голосувати саме за Петра Порошенка. Порядком протесту проти нагнітання безуму.

Новини
Власть, которую мы заслужили

І прорахунки, і здобутки ми бачили в діяльності президента Петра Порошенка. Ми бачили, як за час незалежності України нарешті ставали вагомішими здобутки, зміцнювалася національна державність і окреслювався магістральний напрямок руху: демократична і європейська Україна. Цей рух нині пов’язаний з іменем Президента Порошенка. Тому, незважаючи на критичне ставлення до окремих аспектів діяльності Президента (про що доводилося і говорити, і писати), — на президентських виборах — 2019 голосуватиму за кандидатуру Петра Олексійовича Порошенка. І раджу голосувати за нього всім тим, хто хоче обнадійливої перспективи для України. І хай це буде наше промовисте протестне голосування — проти спроб дестабілізувати Україну, звернути її з європейського шляху, поглумитися з її дорогого нам імені.

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Автор
Іван ДзюбаІван Дзюба
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
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Коментарі
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
Не ,Ванек.протэстнэ ришення .это голосовать за губатого Пэтю,тот который типа главным коммунистом был,а за Шоколино голосовать .особо не протестно,скорее анусолобызательно.
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Строкань Сергей
Строкань Сергей
Sekeliv Zadroka, Русня - вали а сад
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