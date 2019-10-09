Історичні зміни в Конституцію: Раді порадили розглянути звернення до Венеціанської комісії

Комітет Ради з євроінтеграції рекомендує парламенту розглянути проект звернення до Венеціанської комісії щодо ініційованих президентом Володимиром Зеленським змін до Конституції.

Як йдеться в пояснювальній записці, мова йде про 7 законопроектів: щодо скасування адвокатської монополії; про закріплення повноважень президента утворювати незалежні регуляторні органи, НАБУ; про уповноважених Ради; про зменшення конституційного складу Ради і закріпленні пропорційної виборчої системи; про додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата; про консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи Ради.

На думку авторів (депутатів з фракції "Європейська солідарність") проекту, зазначені законопроекти пропонують змінити існуючі в Україні форми прямої демократії, логіку взаємодії трьох гілок влади і глави держави. Тобто безпосередньо стосуються реалізації принципів правової держави і верховенства права, задекларованих Радою Європи.

Рада 24 канал

За словами керівника комітету Іванни Климпуш-Цинцадзе, процедура проходження проекту постанови і голосування за нього покаже, наскільки народні депутати поділяють принципи демократичного врядування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада може ухвалити законопроекти про зміни до Конституції, які 3 вересня направила до Конституційного суду, вже на третій сесії в 2020 році.

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