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1 грудня • оновлено в 22:19
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"Істерика!" Директор Інституту демографії рознесла Дубілета через "економ-перепис"

14.8т
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Проводити в Україні в 2020 році "електронний" перепис населення за допомогою даних про сім-карти, які нададуть мобільні оператори, – недоцільно.

Про це заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня", коментуючи слова міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета про нововведення.

"Близькі (Відчуття. – Ред.) до істерики. Чесно кажу. Я дуже багато сил витратила на те, щоб донести до влади необхідність проведення перепису. Я щиро переконана в тому, що, не маючи інформації про населення, не можна ефективно управляти країною... Країна – це люди ", – розповіла Лібанова.

Директор Інституту демографії рознесла Дубілета через "економ-перепис"

Директор Інституту демографії рознесла Дубілета через "економ-перепис"

"Навіть якщо припустити, що все населення нашої країни, кожна людина від 0 до 100 років має хоча б один мобільний телефон (ймовірність чого дорівнює нулю), то все ж є території, не охоплені вишками. Це сільська місцевість", – зазначила вона.

На запитання, чи вирішиться проблема, якщо накладати інформацію РАЦСів і Пенсійного фонду, Лібанова відповіла негативно. За її словами, реєстр буде не точним через велику кількість "мертвих душ".

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Також, жінка додала, що ще є група людей, які працюють, але не зареєстровані, не платять податки і не отримують пенсії.

"Але навіть якщо припустити неймовірне, і у нас буде вся та інформація, про яку говорить Дубілет, то, повторю в 148-й раз: це буде лише оцінка чисельності населення... Ми повинні отримати інформацію про статево-віковий склад. Про сімейні відносини, тому що нам важливо знати, як побудована сім'я в Україні", – підсумувала вона.

Також журналістка видання Алла Котляр на своїй сторінці в Facebook опублікувала таблицю-пояснення, яку Лібанова підготувала для Дубілета.

Таблиця

Таблиця

Алла Котляр/Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дубілет розповів, що в Україні в 2020 році проведуть "електронний" перепис населення. Для цього будуть використовувати дані про сім-карти, які нададуть мобільні оператори. За його словами, він обійдеться на 2 млрд гривень дешевше, ніж збиралися витратити спочатку (близько 3,4 млрд гривень).

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Автор
Яра Дорош
Особи
Елла Лібанова Дмитро Дубілет
Місце
Україна
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Аxyeть! СССР газофицировал самые отдаленные аулы УССР, а у какелов незалежных ХУТОРА СИДЯТ БЕЗ СОТОВОЙ СВЯЗИ!!! ))))))))))))))АХАХАХААХА))))))
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_ Зепепупик
_ Зепепупик
Перепись населения по СИМ-картам? Феерично! Не знаю, как на Украине, но в России у очень многих по несколько СИМок. Хотят показать 45 млн. вместо реальных 15 млн.?
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Буравлев Евгений
Буравлев Евгений
Академик таки права. Ведь задача власти состоит не только в том, чтобы осуществлять соцвыплаты или обдирать население налогами. Хотя и это не возможно. Ибо телефонные регистраторы вместе с РАГСами и пенсионным фондом вкупе не дадут необходимой информации власти. А вот для планирования необходимого (или возможного) качества жизни украинцам таки нужна перепись. Правда, если указанное планирование не заботит власть, то можно обойтись переписью мобильных телефонов в стране.
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