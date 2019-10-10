Важной опорой для Украины в борьбе с российской агрессией должны стать нормы и принципы международного права.

Ни одна война, за последние десятилетия инспирированная Кремлем на постсоветском (и не только) пространстве, не оканчивалась миром. Вместо долгожданного мира на временно оккупированных Россией территориях установлены незаконные и нелегитимные антидемократические режимы с элементами фашизма, там властвует российская пропаганда, наступила разруха и нищета, тотальное бесправие и произвол, массовая миграция людей.

Чтобы победить агрессора, Украине следует срочно начать формулировать суверенную внешнюю политику, основанную на эффективном применении норм международного права, которая обеспечит реальную защиту национальных интересов страны, позволит перейти в наступление на дипломатическом фронте и эффективно отстаивать национальные интересы Украины на международном уровне.

И начать эту работу стоит с главного - с дискуссии о возможности исключения России из ООН.

1. Россия не имеет права присутствия в ООН

После проигрыша СССР в третьей (холодной) мировой войне, завершившейся его распадом, Генеральная Ассамблея ООН не удосужилась внести изменения в Устав Организации. В главах 5 и 19 Устава ООН продолжает оставаться название несуществующего члена ООН — "СССР". По мотивам ложной политической целесообразности международное сообщество применило к Российской Федерации концепцию государственного континуитета, и по умолчанию сохранило за ней правопреемство СССР в ООН.

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Вместо суда над КПСС и партийной верхушкой СССР, участвовавшей в установлении в части стран Европы, России и Азии тоталитарных, античеловеческих, по сути неофашистских режимов, действовавших под диктовку Москвы, цивилизованное мировое сообщество вновь позволило так и не осужденным членам КПСС и КБГ восстановить их фактически полное доминирование на постсоветском пространстве.

В связи с этим в российской доктрине международного права появились утверждения о незаконности распада Советского Союза и его прямой связи с российской республикой и российской империей. Возник устойчивый тезис о том, что Российская империя, РСФСР, СССР и Российская Федерация — один и тот же участник межгосударственных отношений, один и тот же субъект международного права, не прекращавший своего существования, непрерывный. Для России этот тезис стал одним из основных мотивационных факторов для слома существующих международно-признанных государственных границ при помощи оголтелой пропаганды и войны.

Считая себя тем же субъектом международного права, что и Российская империя, современный ее осколок претендует на все территории бывшей Российской империи, что при успехе войны против Украины может спровоцировать и военное нападение России на входящие в НАТО страны Балтии, Польшу, а также Финляндию.

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Все это происходит вопреки тому, что современное международное право полностью исключает возможность изменения государственных границ по историческим либо иным основаниям, не указанным в самих нормах международного права. Пункт "б" части 2 статьи 62 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года предусматривает, что даже при коренном изменении обстоятельств, которое обычно является основанием для одностороннего выхода из международного договора, государство не должно прекращать свое участие в международном договоре, если этот договор устанавливает границу.

Далее: хотя Российская Федерация так и не завершила официальные процедуры для полноправного вступления в ООН, не ратифицировала и не подписывала ее Устав и де-юре не может считаться участницей Устава ООН, членом ООН и постоянным членом Совета Безопасности ООН, де-факто она успешно пользуется всеми правами и возможностями этих трех статусов. При этом ее права в ООН основываются исключительно на определенной устоявшейся практике, которую кто-то может считать "международно принятым обычаем".

Однако Российская Федерация вовсе не является автоматическим правопреемником бывшего СССР - точно так же, как и Сербия не является правопреемником бывшей Югославии (СФРЮ). После распада Югославии Сербию вынудили вступить в ООН как новообразованного субъекта международного права. Точно так же после распада Чехословакии Чехия вступила в ООН в качестве нового государства, вновь образовавшегося субъекта международного права. В соответствии с этой практикой Российская Федерация и СССР должны считаться двумя разными субъекта международного права, поскольку это два разных государства.

Украина, как страна, чьи национальные интересы и права миллионов граждан были грубо нарушены многочисленными актами российской агрессии, имеет право инициировать процедуру исключения России из всех структур ООН и исключить Россию из ООН. Исходя из положения частей 2 и 3 статьи 110 Устава ООН, Правительство США является депозитарием Устава ООН. Следовательно, Администрация США имеет полное право провести проверку и дать заключение о правомерности присутствия России в ООН.

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2. Предложения

В сложившейся ситуации Украина ООН должна сделать заявление об отказе признавать Россию в качестве правопреемника СССР, как участницу Устава ООН, члена ООН и постоянного члена Совета Безопасности ООН (на основании того, что присутствие России в институциях ООН противоречит Уставу самой же ООН), и предложить присоединиться к данному заявлению как минимум всем странам-членам ООН, голосующим за принятие проукраинских резолюций.

Для усиления своей правовой позиции в ООН Украина должна отозвать свою подпись из Решения Совета Глав Государств СНГ от 21 декабря 1991 г., о поддержке России в том, чтобы она продолжила членство СССР в ООН, включая постоянное членство в Совете Безопасности, и других международных организациях.

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Важно дополнительно усилить свою позицию ссылками на принцип политической целесообразности, указав на то, что страна-преступник, неправомерно занимающая место постоянного члена в Совете Безопасности ООН, путем злоупотребления права вето при голосовании постоянно препятствует противодействию, расследованию и международному правосудию в отношении особо тяжких преступлений, совершенных руководством России в ходе российско-украинской, российско-сирийской и других войн.

Используя право вето в Совбезе ООН, Россия 12 раз блокировала принятие резолюций, направленных на расследование совершенных преступлений против человечности сирийскими властями в ходе военных действий в Сирии. Откровенно злоупотребляя правом вето, Россия заблокировала принятие Совбезом ООН резолюции по созданию Международного трибунала по расследованию причин гибели малайзийского Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года.

Я считаю, что это наиболее реалистичный путь изгнания страны-агрессора из ООН. Само нахождение России - страны-агрессора и экзистенционального врага цивилизованного демократического мира - в Совете Безопасности ООН в качестве постоянного члена с правом вето на фоне российской военной агрессии против Чечни, Молдовы, Грузии, Украины и Сирии уже привело к разрушению базовых ценностей и принципов международного права.

3. Политические последствия исключения России из ООН

Используя обратную аналогию международного прецедента по исключению СССР из Лиги Наций, Украина в качестве одной из санкционных мер вправе поставить вопрос о не принятии России в ООН по фактам аннексии ею Крыма, оккупации восточных территорий Украины и ведения на них агрессивной войны.

Вынести на рассмотрение Совета Безопасности вопрос о наложении на Россию санкций в связи с тем, что ее политика представляет угрозу для мира и безопасности - здесь основанием будут кроме аннексии Крыма, оккупации территорий Донбасса и ведении на них агрессивной войны, также массовое и постоянное нарушение прав граждан Украины на всех временно оккупированных территориях, террор против крымскотатарского народа и пр.

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Практика расширительного толкования термина "угроза миру и безопасности" уже закреплена в деятельности Совбеза ООН, а также в доктрине международного права.

После выведения России из ООН, Украина на фоне дипломатической и правовой борьбы со страной-агрессором сможет продолжить расширять толкование термина "угроза миру и безопасности", опираясь на общепризнанные принципы и нормы международного права. Как угрозу международному миру – помимо прямой агрессии или вооруженного нападения – можно будет квалифицировать проявления нацизма, реваншизма, милитаризма, систематические и массовые нарушения прав человека (геноцид, рабство, различные дискриминации), попрание различных прав народов и пр., - то есть, все то, что творит Россия в войне против Украины.

Исключение России из ООН, является стратегически важным шагом для всего мирового сообщества для ослабления позиций агрессора и изгнания его с международной арены. После изгнания России из ООН, эту практику можно распространять и на иные международные структуры - ПАСЕ, МАГАТЭ, ОБСЕ и пр.

В результате такой последовательной работы у мирового сообщества достаточно санкционных механизмов влияния на страну-агрессора для того, чтобы агрессор отказался от дальнейшего совершения своих длящихся особо тяжких международных преступлений и освободил все украинские территории.

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