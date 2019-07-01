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"Ірина обгоріла наполовину": з'явилися моторошні фото машини медиків на Донбасі

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У мережу потрапили моторошні фото знищеного санітарного медичного "Хамера" ЗСУ в районі населеного пункту Водяне, який окупанти розстріляли з протитанкового ракетного комплексу (ПТРК).

В результаті пострілу з "ПТРК" (за попередніми даними) від автомобіля залишився один каркас. Про це повідомляє джерело InfoResist в зоні ООС (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Медики бригади виїхали для евакуації пораненого бійця, якого підстрелив снайпер.

За кермом автомобіля знаходився старший матрос Сергій Майборода. Він загинув на місці.

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Сержант Ірина Шевченко отримала вибухову травму і опіки. Її госпіталізували у вкрай важкому стані. Медики дві години боролися за її життя, але вона не вижила.

Також блогер Наталія Юсупова повідомила в Facebook про те, що трапилося:

"Сьогодні окупанти обстріляли машину медиків, загинули двоє, ще одна людина у важкому стані. Лікарі розповідали, що одна з них, Ірина обгоріла наполовину і померла... Пекло! Відвели вони війська, президент привітав, а співчуття де? Стріляти в медиків, виродки... Морпіхи спасибі вам, світла пам'ять", – написала в соцмережі Юсупова.

Машина загиблих медиків на Донбасі

Машина загиблих медиків на Донбасі

inforesist.org

Машина загиблих медиків на Донбасі

Машина загиблих медиків на Донбасі

inforesist.org

Машина загиблих медиків на Донбасі

Машина загиблих медиків на Донбасі

inforesist.org

Машина загиблих медиків на Донбасі

Машина загиблих медиків на Донбасі

inforesist.org

Машина загиблих медиків на Донбасі

Машина загиблих медиків на Донбасі

inforesist.org

Машина загиблих медиків на Донбасі

Машина загиблих медиків на Донбасі

inforesist.org

Відзначимо, що такі санітарні "Хаммери" отримали підрозділи ЗСУ від США.

санітарні машини

санітарні машини

inforesist.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше командування 36-ї окремої бригади морської піхоти повідомило, що від отриманих поранень загинули старший матрос Майборода Сергій Григорович і сержант Шевченко Ірина Вікторівна.

Ірина Шевченко

Ірина Шевченко

inforesist.org

Сергій Майборода

Сергій Майборода

inforesist.org

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
війна
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
А если серьезно - а вы как хотели? Думали едете своих москалей на их же земле карать за то, что посмели после вашего майдана свой устроить? Ну действительно: А вас то за шо?! ...
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
И вообще - это кондиционер в машине взорвался! Вам то не знать! Правда? ...
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Себостьян Прейро, Ну моя земля не Магадан, она с другой стороны Федерации. Но к вашей Украине никакого отношения не имеет, как и я. А ты это к чему?
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ivanov sergej
ivanov sergej
информационная война против 73% украинцев продолжается.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Да сами себя и расстреляли. Пьяная галичанская обезьяна повернула ракетницу не в ту сторону.
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Миценко Андрей, лучше быть обезьяной, чем свинорусом
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Себостьян Прейро, Иди выпей бурячихи, обезьяна смэрэковая.
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