"Ірина обгоріла наполовину": з'явилися моторошні фото машини медиків на Донбасі

У мережу потрапили моторошні фото знищеного санітарного медичного "Хамера" ЗСУ в районі населеного пункту Водяне, який окупанти розстріляли з протитанкового ракетного комплексу (ПТРК).

В результаті пострілу з "ПТРК" (за попередніми даними) від автомобіля залишився один каркас. Про це повідомляє джерело InfoResist в зоні ООС (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Медики бригади виїхали для евакуації пораненого бійця, якого підстрелив снайпер.

За кермом автомобіля знаходився старший матрос Сергій Майборода. Він загинув на місці.

Сержант Ірина Шевченко отримала вибухову травму і опіки. Її госпіталізували у вкрай важкому стані. Медики дві години боролися за її життя, але вона не вижила.

Також блогер Наталія Юсупова повідомила в Facebook про те, що трапилося:

"Сьогодні окупанти обстріляли машину медиків, загинули двоє, ще одна людина у важкому стані. Лікарі розповідали, що одна з них, Ірина обгоріла наполовину і померла... Пекло! Відвели вони війська, президент привітав, а співчуття де? Стріляти в медиків, виродки... Морпіхи спасибі вам, світла пам'ять", – написала в соцмережі Юсупова.

Машина загиблих медиків на Донбасі inforesist.org

Машина загиблих медиків на Донбасі inforesist.org

Машина загиблих медиків на Донбасі inforesist.org

Машина загиблих медиків на Донбасі inforesist.org

Машина загиблих медиків на Донбасі inforesist.org

Машина загиблих медиків на Донбасі inforesist.org

Відзначимо, що такі санітарні "Хаммери" отримали підрозділи ЗСУ від США.

санітарні машини inforesist.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше командування 36-ї окремої бригади морської піхоти повідомило, що від отриманих поранень загинули старший матрос Майборода Сергій Григорович і сержант Шевченко Ірина Вікторівна.

Ірина Шевченко inforesist.org

Сергій Майборода inforesist.org

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