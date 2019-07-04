Багалій просить Зеленського вжити заходів через іноземне громадянство Куницького. Відео

До президента України Володимира Зеленського, а також партії "Слуга народу" звернулася громадський діяч з Харкова, відомий лікар Ірина Багалій.

Вона просить президента звернути увагу на ситуацію з наявністю іноземного громадянства у кандидата в депутати за 169 мажоритарним округом Олександра Куницького. Відеозапис звернення опубліковано на сторінці Ірини Багалій у Facebook.

"Мене звати Ірина Багалій. Я – лікар-психіатр, кандидат медичних наук. Також я є громадською активісткою – координатором екологічної організації "Зелений фронт". Наша сім'я понад 100 років живе в Харкові. У центрі міста, в Київському районі, який зараз став відомим всій Україні як 169 виборчий округ. Відомий він скандально. З'ясувалося, що від партії "Слуга народу" балотується Олександр Куницький, у якого знайшовся ізраїльський паспорт. З яким він активно їздить до Росії. Я звертаюся до президента Зеленського та штабу партії "Слуга народу" з проханням розібратися в цій ситуації. І з'ясувати, як так сталося, що за округом балотується людина з ізраїльським громадянством, якщо воно у нього дійсно є. Надати пояснення українському народу і вжити якихось заходів. Я вважаю, що балотуватися в український парламент має право лише людина з українським громадянством. Тільки громадянин України буде захищати інтереси своїх виборців", – заявила Багалій.

Олександр Куницький Facebook Олександра Куницького

Рід Багалій – шанований у Харкові. Ірина Багалій є правнучкою відомого історика, співзасновника і члена Української академії наук (з 1919 року) Дмитра Багалія. Академіку належить фундаментальна праця "Історія Слобідської України". Сьогодні Ірина Багалій займає активну громадянську позицію з питань збереження української ідентичності на Слобожанщині.

Вона не самотня в зверненні до президента Зеленського з приводу скандально відомого кандидата в депутати Куницького. Раніше із закликом розібратися в ситуації виступив громадський діяч, юрист Леонід Маслов. Він, як і солістка відомої групи KAZKA Олександра Зарицька, звернули увагу президента на те, що кандидат, який має паспорт іноземної держави, не має права представляти партію на виборах. Своє звернення Зарицька опублікувала в Instagram.

Нагадаємо, днями депутати Андрій Денисенко та Ігор Мосійчук опублікували фотографії Куницького у військовій формі армії Ізраїлю. А журналісти знайшли в YouTube опублікований у 2014 році відеоролик, на якому сам Куницький підтверджує своє місцезнаходження в Ізраїлі, а також говорить співрозмовникові, що готується скласти ізраїльську армійську присягу. У свою чергу, в Центральній виборчій комісії заявили, що отримали офіційні документи, які підтверджують факт перетину українського кордону Олександром Куницьким за паспортом іноземної держави.

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