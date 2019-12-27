"Інтеграція з ЄС та посилення армії": у партії Порошенка назвали пріоритети на 2020 рік

Головні пріоритети фракції "Європейська солідарність" на 2020 рік – це захист національних інтересів і територіальної цілісності, інтеграція України з Європейським Союзом і відстоювання реформ із позиції конструктивної опозиції.

Про це заявила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко у коментарі виданню "НВ".

"Наша політична сила зосереджена на захисті національних інтересів і територіальної цілісності України, наближенні українського законодавства до стандартів країн-членів ЄС і НАТО, посиленні української армії", – зазначила парламентарка.

"Друге – зберегти розпочаті нашою командою реформи, зокрема в сфері безпеки й оборони, децентралізації, медицини, екології, енергетики, дерегуляції", – підкреслила вона.

Партія "Європейська солідарність"

Ще один важливий пріоритет, зазначила Геращенко, – це "бути ефективною опозицією, яка контролює дії влади, будувати потужну правоцентристську партію, що активно братиме участь у місцевих виборах".

Геращенко наголосила, що для "Європейської солідарності" важливо зберегти й примножити довіру виборців.

Як писав OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" найбільше серед інших політичних партій наростила свій рейтинг за листопад 2019 року. Політсила закріпилася на другому місці вподобань українців.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram