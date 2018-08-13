"Інші так не можуть": Ющенко дав яскраву характеристику Ляшку

Третій президент України Віктор Ющенко заявив, що не вважає лідера Радикальної партії Олега Ляшка популістом, оскільки його позиція зрозуміліша, ніж у більшості вітчизняних політиків.

Більш того, він підкреслив, що з повагою ставиться до парламентаря через його погляди на розвиток країни. Таку думку Ющенко озвучив в інтерв'ю "Українській правді".

"Мені симпатично те, що багато українських тем він як лідер партії проголошує, і від цього його позиція є більш зрозумілою, ніж у більшості інших політиків", - підкреслив Ющенко.

"Наприклад, можна поставити питання більшості політичних сил, як вони ставляться до проблеми землі в Україні. Ось Ляшко від А до Я розповів, яка позиція. Ви можете погоджуватися, не погоджуватися, але він сказав ясно свою позицію по одному з актуальних національних питань. чому інші не можуть висловитися? Чому?" - зазначив він.

"Ми говоримо про питання соборної церкви. Чому половина політичних сил поховали хвости? Йде війна, німці в наших будинках сидять. Ви не можете висловитися про право 12 мільйонів мати помісну власну церкву? А це найбільший прихід світу. Скажіть, будь ласка, ну, що це за партія? Що це за ставлення, коли ми не можемо отримати лідерство в питаннях, які актуальні для консолідації нації?", - додав Ющенко.

Повертаючись до питання ставлення до Ляшка, третій президент України акцентував увагу на тому, що не вважає політика брехуном або популістом.

"Популізм - це брехня. З того, що Ляшко каже, я не бачу логіки для брехні. Я вважаю, що ті речі, які він пише, - це актуальні питання. Тільки 2/3 політичних сил просто мовчать, і тому ми говоримо: "О, помірні". У чому вони помірні? Вони помірні тим, що коли приходять до влади, не можуть зробити ні економічний пакет (кроків. - Ред.), ні з безпеки. Так з помірних потім складається доля країни", - пояснив він.

На питання, чи проголосував би він за Ляшка, Ющенко відповів ствердно. Однак на питання, чи можливе його приєднання до "Радикальної партії", політик відреагував аргументом про те, що не займається політичним життям.

Новини Ляшко пообіцяв колосальні зміни в стратегічній галузі України

Гіпотетичне питання, кого б він обрав у березні 2019 року, якби довелося обирати в бюлетені між лідером "Батьківщини" Юлією Тимошенко і чинним президентом Петром Порошенком, Ющенко залишив без чіткої відповіді.

"У лютому прийдіть. Прийдіть в лютому 2019 року. Я думаю, в такій непрогнозованій ситуації, яка у нас є зараз, може змінитися дуже багато. Насправді зараз формувати відповідь на березень 2019 поки дуже важко", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ляшко відвідав з візитом селян у Чернігівській області та пообіцяв людям домагатися від влади вирішення проблеми з черговим подорожчанням газу.