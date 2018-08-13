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"Інші так не можуть": Ющенко дав яскраву характеристику Ляшку

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Третій президент України Віктор Ющенко заявив, що не вважає лідера Радикальної партії Олега Ляшка популістом, оскільки його позиція зрозуміліша, ніж у більшості вітчизняних політиків.

Більш того, він підкреслив, що з повагою ставиться до парламентаря через його погляди на розвиток країни. Таку думку Ющенко озвучив в інтерв'ю "Українській правді".

"Мені симпатично те, що багато українських тем він як лідер партії проголошує, і від цього його позиція є більш зрозумілою, ніж у більшості інших політиків", - підкреслив Ющенко.

"Наприклад, можна поставити питання більшості політичних сил, як вони ставляться до проблеми землі в Україні. Ось Ляшко від А до Я розповів, яка позиція. Ви можете погоджуватися, не погоджуватися, але він сказав ясно свою позицію по одному з актуальних національних питань. чому інші не можуть висловитися? Чому?" - зазначив він.

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"Ми говоримо про питання соборної церкви. Чому половина політичних сил поховали хвости? Йде війна, німці в наших будинках сидять. Ви не можете висловитися про право 12 мільйонів мати помісну власну церкву? А це найбільший прихід світу. Скажіть, будь ласка, ну, що це за партія? Що це за ставлення, коли ми не можемо отримати лідерство в питаннях, які актуальні для консолідації нації?", - додав Ющенко.

Повертаючись до питання ставлення до Ляшка, третій президент України акцентував увагу на тому, що не вважає політика брехуном або популістом.

"Популізм - це брехня. З того, що Ляшко каже, я не бачу логіки для брехні. Я вважаю, що ті речі, які він пише, - це актуальні питання. Тільки 2/3 політичних сил просто мовчать, і тому ми говоримо: "О, помірні". У чому вони помірні? Вони помірні тим, що коли приходять до влади, не можуть зробити ні економічний пакет (кроків. - Ред.), ні з безпеки. Так з помірних потім складається доля країни", - пояснив він.

На питання, чи проголосував би він за Ляшка, Ющенко відповів ствердно. Однак на питання, чи можливе його приєднання до "Радикальної партії", політик відреагував аргументом про те, що не займається політичним життям.

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Гіпотетичне питання, кого б він обрав у березні 2019 року, якби довелося обирати в бюлетені між лідером "Батьківщини" Юлією Тимошенко і чинним президентом Петром Порошенком, Ющенко залишив без чіткої відповіді.

"У лютому прийдіть. Прийдіть в лютому 2019 року. Я думаю, в такій непрогнозованій ситуації, яка у нас є зараз, може змінитися дуже багато. Насправді зараз формувати відповідь на березень 2019 поки дуже важко", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ляшко відвідав з візитом селян у Чернігівській області та пообіцяв людям домагатися від влади вирішення проблеми з черговим подорожчанням газу.

Читайте всі новини по темі "Вибори президента України 2019" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Вибори президента України 2019
Особи
Олег ЛяшкоВіктор Ющенко
Місце
Україна
Об'єкт
радикальна партія
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Давал советы Ющ кому-то, От этого он не страдал Но был потешен, почему-то, Ведь вес иметь претендовал)))
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Rouel
Rouel
Будь я украинцем, на выборах президента Украины голосовал бы за Ляшко. Поскольку президент умеющий профессионально сосать хуй, для Украины просто находка.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Rouel, профессионально сосет хуй все население твоей парашной парапетушарии под гербом с парой сношающихся в зад петухов, факт, твое племя даже монаха Филофея, который дал вам ваш нацистский лозунг про москву третий рейх, четвертому не бывать в отместку за то, что вы его обижали противоестественным способом. Не суди по себе, пидор вонючий, а то только еще раз себя выдаешь, забава чеченского ишака, делом лучше займись и помажь себе свой паганый рот зеленкой
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Хохлы, выберете Ляшка, не будет никаких проблем с требованием МВФ по возглавлению гей парада президентом. Глядишь, и грошей подкинут. Хотя, мнение нерабов никого не интересует. Кого пендосы назначат, тот и станет президентом чумной территории 404
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Хозяин Хохлов, иди сыночка своего обучай вождю пуп давать сосать, место свое помни, шоха)))
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