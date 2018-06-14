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"Інакше - рабство!" Москаль запропонував Україні вчинити, як Путін

1.4тЧитати новину російською

Повернути Донбас можна тільки силовим способом, але для цього потрібно, щоб українська армія стала сильнішою.

Про це заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.За його словами, для цього знадобляться ще роки.

"Єдиний шлях - зробити так, як вчинив Путін. Відбити захоплені території військовим шляхом. Іншого шляху я не бачу, але для цього ще потрібні роки, щоб наша армія стала сильнішою, з більш сучасним оснащенням. Оголошуйте військовий стан, мобілізацію... Або пан, або будемо жити в рабстві, як і живемо сьогодні!" - зазначив Москаль.

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За його словами, всю Україну Росія захоплювати не піде.

"Їм вся Україна не потрібна. Які там плани - не знає ні "ЛНР", ні "ДНР". Координується це все штабом, який в центрі Ростова-на-Дону знаходиться", - підсумував Москаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Росії виникла проблема з біженцями з Донбасу.

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Тема
Ексклюзив
Особа
Геннадій Москаль
Місце
Україна
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