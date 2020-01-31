Імпічмент, візит у США і газ у Чорному морі: про що говорили Зеленський і Помпео

У п'ятницю, 31 січня, у Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського із державним секретарем США Майком Помпео. Виступаючи на спільному брифінгу, політики порушили низку питань стратегічної співпраці між країнами, а також прокоментували політичні скандали, пов'язані з українсько-американськими відносинами.

OBOZREVATEL пропонує читачам топ-5 заяв, які пролунали перед пресою від Зеленського і Помпео (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зеленський і Помпео Офіс президента України

Помпео в захваті від України

Голова Держдепу запевнив, що США ніколи не припинять підтримувати Україну і бути на її боці. Крім того, він заявив про виняткову роль нашої держави в сучасній геополітиці.

"Спостерігаю прогрес в Україні. Українці повинні знати, що Україна – не просто географічне серце Європи. Це оплот, фортеця між Східною Європою та авторитаризмом. Це країна, яка годує європейців, підтримує труби, які гріють їх. 14 000 українців загинули, безліч поранених у конфлікті на Донбасі. США бачить Україну, яка бореться за свободу і демократію. Ми підтримуємо вас у цьому!" – сказав Помпео, наголосивши, що США ніколи не дозволять світу визнати окупацію Криму Росією.

Майк Помпео Офіс президента України

Зеленський та імпічмент Трампа

Український лідер зазначив, що скандал довкола можливого імпічменту президента США Дональда Трампа, в якому фігурує і Зеленський, ніяк не вплинув на відносини між країнами.

"Я не впевнений, що на ці теплі відносини якось вплинуло питання щодо імпічменту Дональда Трампа. Але я неодноразово казав, що це наш стратегічний партнер. Ми робимо все, щоб покращити наші відносини", – наголосив президент України, висловивши надію на укладення нових бізнес-угод із американцями.

Коли Зеленський поїде в гості до Трампа?

Президент України заявив, що може відвідати Вашингтон "хоч завтра", якщо Україна отримає від такого візиту користь.

"Це правильно для обох країн, нашого статусу. Але ж для мене це нова професія – бути президентом. Я отримую багато пропозицій відвідати ті чи інші країни. Я спілкувався з міністром закордонних справ на тему, що ми можемо отримати від такого візиту. Що Україна може отримати в результаті такого візиту? Я не хочу бути просто політиком-мандрівником. А так я готовий їхати хоч завтра", – зазначив Зеленський.

Тим часом Помпео додав від себе, що український лідер зможе відвідати Вашингтон, коли буде значний прогрес у відносинах країн, але висловив упевненість в тому, що це безумовно відбудеться.

Брифінг Зеленського і Помпео Скріншот відео

Чи буде заміна Волкера?

Зеленський заявив, що сподівається на активнішу роль США у врегулюванні конфлікту на Донбасі та в деокупації Криму. За його словами, таку участь Вашингтона можна посилити шляхом призначення спецпредставника з питань України. Раніше цю посаду обіймав Курт Волкер.

"Сьогодні я висловив надію, що США будуть активніше залучені до процесів врегулювання на сході України й деокупації Криму завдяки призначенню з цих питань окремого посадовця з Державного департаменту", – наголосив Зеленський.

США відкрили шлях для видобутку нафти і газу в Чорному морі

Президент України запросив американський бізнес інвестувати у видобуток природного газу і нафти в нашій країні. Особливу увагу він приділив розробці шельфу Чорного моря.

"Ми запрошуємо великий американський бізнес для видобутку українського природного газу і нафти. Очікуємо участі американських компаній у конкурсах на розробку ділянок Чорноморського шельфу", – звернувся до партнерів глава української держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Помпео прибув із офіційним візитом в Україну у четвер, 30 січня. У нього заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, міністром оборони Андрієм Загороднюком і головою українського МЗС Вадимом Пристайком.

Помпео казав, що має намір "висловити підтримку США суверенітету і територіальній цілісності України" і взяти участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих на Донбасі.

На зустрічі із Зеленським держсекретар США обговорить боротьбу з корупцією. А вже 1 лютого глава Держдепу вирушить до Мінська (Білорусь).

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