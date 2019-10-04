Імпічмент Трампа через Зеленського: опубліковані показові тексти секретного листування в США про Україну

США готували заяву від імені президента України Володимира Зеленського, в якій говорилося б про майбутнє розслідування щодо колишнього американського віце-президента Джо Байдена.

Мова також повинна була йтися про можливе втручання України в вибори-2016 на боці кандидата від демократів Хілларі Кінтон, передає "Голос Америки" з посиланням на тексти повідомлень, опубліковані комітетом Палати представників США у закордонних справах.

Так, після свідчень колишнього спецпредставника Державного департаменту з питань України Курта Волкера в Конгресі стали відомі тексти електронних повідомлень, якими обмінювалися американські дипломати і представник команди українського президента Володимира Зеленського.

Волкер і посол США в ЄС Гордон Сондленд обіцяли узгодити дати зустрічі Зеленського з Трампом.

Свої дії, згідно з листуванням, вони узгоджували з особистим адвокатом Дональда Трампа Руді Джулаіні.

З української сторони в листуванні брав участь помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак. Брав участь і тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

Трамп і Зеленський Колаж

Частина листування американських дипломатів щодо України:

Курт Волкер Андрію Єрмаку 25.7.2019

Дізнався з Білого дому — якщо президент Зеленський переконає Трампа, що він проведе розслідування / „докопається до істини“ у тому, що сталося в 2016 році, ми зможемо узгодити точну дату візиту до Вашингтона.

Андрій Єрмак Курту Волкеру після телефонної розмови президентів Трампа та Зеленського 25.7.2019

Телефонна розмова пройшла добре. Президент Трамп запропонував обрати будь-яку зручну дату. Президент Зеленський обрав 20, 21, 22 вересня для візиту у Білий Дім. (…)

Ґордон Сондленд Курту Волкеру 9.8.2019

Щоб уникнути непорозумінь, можливо, буде корисно попросити Андрія [Єрмака] підготувати чорновий варіант заяви, щоб ми могли точно розуміти, що саме вони мають намір заявити. (…)

Курт Волкер Руді Джуліані 9.8.2019

Вітаю, пане Мер! Мав гарну розмову із Єрмаком минулого вечора. Він був дуже задоволений вашою телефонною розмовою. Згадав, що Зе зробить заяву. Чи можемо ми поговорити по телефону, щоби переконатися, що Зе отримає правильну пораду щодо того, що саме він має сказати? Хочу переконатися, що це буде зроблено правильно. Дякую!

Курт Волкер Ґордону Сондленду після розмови із Джуліані про можливу заяву України 13.8.2019

Особливу увагу потрібно приділити проблемі втручання у політичні процеси у Сполучених Штатах, особливо припущенню щодо втручання українських політиків. Я хочу заявити, що це неприпустимо. Ми маємо намір розпочати і завершити прозоре і неупереджене розслідування усіх наявних фактів та епізодів, зокрема і тих, що стосуються Burisma та виборів 2016 у США, що, у свою чергу, зможе запобігти появі цієї проблеми у майбутньому.

Вільям Тейлор Ґордону Сондленду 1.9.2019

Чи ми тепер говоримо, що військова допомога і зустріч у Білому домі залежать від розслідування?

Ґордон Сондленд Вільяму Тейлору 1.9.2019

Подзвоніть мені

Вільям Тейлор Курту Волкеру ​8.9.2019

Це буде божевіллям, якщо вони дадуть інтерв’ю і не отримають військової допомоги. Росіянам це сподобається. (І я йду).

Вільям Тейлор Ґордону Сондленду 9.9.2019

Як я вже говорив по телефону, я вважаю це божевіллям — відмовляти у військовій допомозі задля допомоги у політичній кампанії.

Ґордон Сондленд Вільяму Тейлору ​9.9.2019

(…) Президент намагається оцінити наскільки Україна справді готова до прозорості і реформ, які президент Зеленський пообіцяв під час своєї кампанії. Я пропоную припинити спілкуватися текстовими повідомленнями. Якщо у Вас досі лишаються занепокоєння, я рекомендую подзвонити Лізі Кенна чи С і обговорити їх.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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