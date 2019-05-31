Імпічмент президента: у Зеленського озвучили жорстку умову

Команда президента України Володимира Зеленського наполягатиме на ухваленні законів про імпічмент і про зняття недоторканності з народних депутатів одним пакетом.

Про це у своїй колонці для "Української правди" написав лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.

"Законопроект про зняття депутатської недоторканності вже давно поданий у Раду. Володимир Зеленський ініціював і закон про імпічмент президента. Ми хочемо, щоб вони були ухвалені одним пакетом", – зазначив він.

Дмитро Разумков Podrobnosti.ua

При цьому Разумков висловив готовність його політсили йти у владу, яка не дає імунітету. "Але чи готові до цього політики старої школи? Підозрюю, що ні", – додав він.

Політик також заявив, що Верховна Рада "не в змозі проголосувати за новий прогресивний Виборчий кодекс".

"21-го липня фактично відбудеться третій тур виборів зі зміни політичної системи країни. Ми виграли битву, але поки не виграли війну зі старою корупційною системою. Так, це погано, що повторювати доводиться тричі. Але, я сподіваюся, з третього разу система нарешті отримає остаточний вердикт від народу", – написав лідер "Слуги народу".

Володимир Зеленський ракурс

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня в парламенті зареєстрували два законопроекти про імпічмент президента. Перший проект №10339 вніс заступник керівника фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко

Ініціатором другого законопроекту №10340 став глава держави Володимир Зеленський.

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