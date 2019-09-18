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18 вересня • оновлено в 11:58
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Імпічмент президента: "Слуга народу" влаштувала демарш проти "ЄС"

13.2т Читати матеріал російською

Монобільшість президентської партії "Слуга народу" та деякі інші нардепи провалили голосування за постанову про скасування рішення Верховної Ради України про ухвалення в цілому як Закону України проєкту Закону про особливу процедуру усунення президента України з посади (імпічмент).

В ході пленарного засідання у середу, 18 вересня, підтримав його лише 101 парламентар, утрималися 249, не голосували 38, проти 14.

Підсумки голосування за скасування законопроєкту про імпічмент

Підсумки голосування за скасування законопроєкту про імпічмент

Скріншот відео

Підсумки голосування за скасування законопроєкту про імпічмент

Підсумки голосування за скасування законопроєкту про імпічмент

Скріншот відео

Ініціаторами постанови були народні депутати від фракції "Європейська Солідарність" п'ятого президента України Петра Порошенка.

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Виступаючи перед голосуванням, член партії Микола Княжицький зазначив, що ухвалений закон насправді передбачає не імпічмент, а неможливість його оголошення. Також він висловив невдоволення у зв'язку з тим, що документ був ухвалений в цілому, що позбавило парламентарів можливості внести правки.

Зі свого боку представник "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко заявила про претензії до процедури ухвалення законопроєкту і до його суті. Вона закликала прагнути до норм європейського законодавства і підписати закон про Тимчасові слідчі комісії, обов'язкові для процедури імпічменту.

Проте заклики Княжицького і Геращенко не були почуті та підтримані парламентською більшістю.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Микола Княжицький Ірина Геращенко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу Партія "Європейська солідарність"
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филипп филипыч
филипп филипыч
а че петя его не отменил когда президентом был?)) че стремно тогда было?)))
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
На раисе плешивый педофил будет править пока к кобзону на концерт не сходит
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Serov Oleg
Serov Oleg
Киевский Ярослав, кто же вас,долбоё.бов,наклепал то столько по чердакам,подвалам и теплотрассам?
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Serov Oleg
Serov Oleg
сколько же вони от этой ес во главе с навозным хряком петькой....
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руденко евгений
руденко евгений
Serov Oleg, ну там и "голос" голос в голос...
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Команчо Горослав
Команчо Горослав
Serov Oleg, От тебя ее больше. Кстати, ты суть принятого "закона об импичменте" читал? Не трынди, что читал. Это, скорее, закон о незыблимости зеленого в президентском кресле
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