Імпічмент президента: "Слуга народу" влаштувала демарш проти "ЄС"

Монобільшість президентської партії "Слуга народу" та деякі інші нардепи провалили голосування за постанову про скасування рішення Верховної Ради України про ухвалення в цілому як Закону України проєкту Закону про особливу процедуру усунення президента України з посади (імпічмент).

В ході пленарного засідання у середу, 18 вересня, підтримав його лише 101 парламентар, утрималися 249, не голосували 38, проти 14.

Підсумки голосування за скасування законопроєкту про імпічмент Скріншот відео

Підсумки голосування за скасування законопроєкту про імпічмент Скріншот відео

Ініціаторами постанови були народні депутати від фракції "Європейська Солідарність" п'ятого президента України Петра Порошенка.

Верховна Рада 5.ua

Виступаючи перед голосуванням, член партії Микола Княжицький зазначив, що ухвалений закон насправді передбачає не імпічмент, а неможливість його оголошення. Також він висловив невдоволення у зв'язку з тим, що документ був ухвалений в цілому, що позбавило парламентарів можливості внести правки.

Зі свого боку представник "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко заявила про претензії до процедури ухвалення законопроєкту і до його суті. Вона закликала прагнути до норм європейського законодавства і підписати закон про Тимчасові слідчі комісії, обов'язкові для процедури імпічменту.

Проте заклики Княжицького і Геращенко не були почуті та підтримані парламентською більшістю.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

після завершення голосування на дострокових парламентських виборах президент України Володимир Зеленський пообіцяв , що нова Верховна Рада ухвалить закон про імпічмент глави держави.

29 серпня Верховна Рада України отримала законопроєкт про процедуру імпічменту президента. Документ був позначений як невідкладний.

10 вересня парламентська монобільшість у Верховній Раді України ухвалила в цілому законопроєкт про процедуру імпічменту (зняття з посади) президента України.

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