"Їм треба допомогти": Кравчук підтримав українське громадянство для росіян

Перший президент України Леонід Кравчук підтримав спрощене надання українського громадянства росіянам, які зазнали політичних переслідувань, і іноземцям, які воювали на Донбасі.

"Якщо ці люди захотіли прийти в Україну, воювали в АТО, захищали українську землю і хочуть отримати українське громадянство, їм треба допомогти", – заявив перший президент в ексклюзивному інтерв'ю ObozTV.

На думку Кравчука, в питанні надання росіянам українських паспортів "ризик завжди є, але є контроль".

"Є органи, які мають знати все. Про людей, в яких є найменші сумніви, орган, якому це доручено, має знати все. Наміри теж", – підкреслив він.

kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

13 серпня президент України Володимир Зеленський підписав указ №594/2019, який спрощує надання українського громадянства деяким особам.

Тепер отримати український паспорт стане простіше іноземцям або особам без громадянства, які захищали Україну (зокрема у конфлікті на Донбасі), а також громадянам РФ, які зазнали політичних переслідувань.

У Держдумі РФ вже назвали указ Зеленського "провокаційним".

Раніше цього року президент Росії Володимир Путін підписав указ, який спростив процедуру отримання російського громадянства для мешканців окупованих територій "Л/ДНР", а трохи пізніше – для всіх мешканців Донбасу.

Інтерв'ю з першим президентом України Леонідом Кравчуком дивіться в ефірі ObozTV 24 серпня о 19:00

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