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"Їм треба допомогти": Кравчук підтримав українське громадянство для росіян

1.7т Читати матеріал російською

Перший президент України Леонід Кравчук підтримав спрощене надання українського громадянства росіянам, які зазнали політичних переслідувань, і іноземцям, які воювали на Донбасі.

"Якщо ці люди захотіли прийти в Україну, воювали в АТО, захищали українську землю і хочуть отримати українське громадянство, їм треба допомогти", – заявив перший президент в ексклюзивному інтерв'ю ObozTV.

На думку Кравчука, в питанні надання росіянам українських паспортів "ризик завжди є, але є контроль".

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"Є органи, які мають знати все. Про людей, в яких є найменші сумніви, орган, якому це доручено, має знати все. Наміри теж", – підкреслив він.

"Їм треба допомогти": Кравчук підтримав українське громадянство для росіян

kp.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Інтерв'ю з першим президентом України Леонідом Кравчуком дивіться в ефірі ObozTV 24 серпня о 19:00

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Порушення прав людини в Росії
Особи
Леонід Кравчук Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Громадянство паспорт
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Все дерьмо сбирается на украине
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
В гадюшнике где лютует корь ,бутулизм,пидофилы ,наркоманы ,психически неуровновешанные АТОшники и причём с оружием на руках,свиномовный вырод-ки,Желающие будут только в обратную сторону.
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