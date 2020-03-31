Колишній радник президента РФ, російський економіст Андрій Ілларіонов вважає, що президент України Володимир Зеленський виявився слабшим, ніж думав Володимир Путін.

Про це старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні заявив в інтерв'ю "Гордону".

"Зрозуміло, що у Зеленського такого бекграунду немає, що у нього складніше [ситуація]", – сказав економіст.

Володимир Зеленський і Володимир Путін Колаж

Він додав, що "вже нічого" не радив би главі України на переговорах із російським президентом.

"Єдине тільки можна запропонувати: ніколи не сідати грати в карти з такою людиною. Більше не повертатися за стіл переговорів із Путіним, ніколи, за жодних умов, ні в нормандському форматі, ні в мінському, ні в будапештському – в жодному. Просто закрити цю тему, забути про переговори з Путіним", – висловив думку Ілларіонов.

У відповідь на це журналіст Дмитро Гордон сказав: "Ви мене зараз, чесно кажучи, збентежили. Я вам задам пряме запитання. Зеленський – все?"

"Із моєї точки зору, так", – відповів Ілларіонов.

Дмитро Гордон та Андрій Ілларіонов Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Як писав OBOZREVATEL, Андрій Ілларіонов розкритикував главу Росії Володимира Путіна за фразу "Можемо повторити", сказану щодо Другої світової війни.

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