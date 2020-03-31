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31 березня • оновлено в 20:04
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Ілларіонов заявив про провал Зеленського в переговорах із Путіним

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Колишній радник президента РФ, російський економіст Андрій Ілларіонов вважає, що президент України Володимир Зеленський виявився слабшим, ніж думав Володимир Путін.

Про це старший науковий співробітник Інституту Катона у Вашингтоні заявив в інтерв'ю "Гордону".

"Зрозуміло, що у Зеленського такого бекграунду немає, що у нього складніше [ситуація]", – сказав економіст.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Колаж

Він додав, що "вже нічого" не радив би главі України на переговорах із російським президентом.

"Єдине тільки можна запропонувати: ніколи не сідати грати в карти з такою людиною. Більше не повертатися за стіл переговорів із Путіним, ніколи, за жодних умов, ні в нормандському форматі, ні в мінському, ні в будапештському – в жодному. Просто закрити цю тему, забути про переговори з Путіним", – висловив думку Ілларіонов.

У відповідь на це журналіст Дмитро Гордон сказав: "Ви мене зараз, чесно кажучи, збентежили. Я вам задам пряме запитання. Зеленський – все?"

"Із моєї точки зору, так", – відповів Ілларіонов.

Дмитро Гордон та Андрій Ілларіонов

Дмитро Гордон та Андрій Ілларіонов

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Як писав OBOZREVATEL, Андрій Ілларіонов розкритикував главу Росії Володимира Путіна за фразу "Можемо повторити", сказану щодо Другої світової війни.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Переговори Зеленського та Путіна Російсько-український конфлікт
Особи
Дмитро Гордон Володимир Зеленський Андрій Ілларіонов Володимир Путін
Місце
Україна
Тег
політика
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Питон Каа
Питон Каа
Я не поклонник Зеленского и уж тем более современной Украины, однако хочу заметить, что дело не конкретно в Зеленском, а в слабости Украины во всех отношениях, в политике, в экономике, в военном отношении. Ну нечего на сегодняшний день Украине противопоставить России. Тут некоторые пишут о том, что если бы президентом остался Порошенко, то все было бы по другому. Нет, время авансов Украине от Запада прошло, кто бы ни был ее президентом. Будет украина сильной - будут ее уважать, и ее президента, а нет - затопчут и ее и президента, не взирая на фамилии.
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Как сказал Илларионов, в личной встрече Зеленский проиграл путину со счетом 0- 26
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Політика

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