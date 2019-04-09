Забавно, но именно вчера на ICTV президент Порошенко заявил, что не считает Зеленского ставленником Кремля. Надеюсь, что появление таких бордов - неудачный выпад против новой риторики Петра Алексеевича. Ибо, если это не так - с командой у гаранта действительно огромные проблемы.

Напомню, что тезис о единственном неудобном Кремлю и борьбе с пятой колонной активно использовался перед первым туром и дал результаты, которые мы видим в протоколах ЦИК. То есть он сработал, но лишь на часть избирателей. Меньшую (это ключевое) часть.

Сегодня задача команды Порошенко (если они, конечно, хотят победить) достучаться до тех, кто не голосовал за их лидера в первом туре. Это невозможно сделать без изменения подходов. Обвинять во всех смертных грехах значительную часть населения и ожидать от них голоса ... хм, это, если мягко сказать, несколько неразумно и наивно.

О смене риторики заявлял и сам президент, он же говорил о смене политики, смене кадров. На этом фоне дальнейшее использование самого опасного (и несработавшего) посыла выглядит странно.

Кроме того, если оппоненты начнут играть на этом поле, ответка может прилететь весьма неприятная. Например, если брать за основу анализ активности телеканалов перед первым туром, то про Петра Порошенко в позитивном ключе говорили на Прямом (естественно), чуть меньше на "пятом" (тоже понятно) а так же на каналах 112 и NewsOne - это уже странно, если учесть, что данными ресурсами владеет В. Медведчук. Политик, которого можно спокойно и с чистой совестью назвать "пророссийским".

Тезис "единственный не устраивает Путина" тоже легко разбивается о простую серию вопросов:

Когда Путин в марте 2014 говорил, что в Крыму нет российских военных, он говорил правду?

Когда в 2015 он то же самое говорил о Донбассе? Тоже была правда?

В конце концов, когда в 2018 заговорил о репрессиях в отношении православных? И это правда?

Если нет, то почему следующий тезис, о "неудобном Порошенко" воспринимается за чистую монету. Неужели кремлёвский царёк резко отказался от использования лжи?

Новини Чего добивается Кремль

Россия, естественно, активно работает на этих выборах. В Кремле понимают, что явно пророссийский президент не имеет шансов избраться в Украине. А тот, который начнёт проводить политику "удовлетворения хотелок России" слетит с должности на протяжении считанных недель.

Но для РФ чрезвычайно важно ослабление институтов власти в Украине. В том числе института президента, независимо от фамилии очередного гаранта. В такую логику прекрасно укладывается как победа Петра Порошенко на фоне колоссального антирейтинга (и уже не конфликта, а полноценной политической войны с частью конкурентов), так и победа Зеленского со шлейфом "за него агитировала Россия".

Следующий этап - работа на парламентских выборах, ради того, чтобы не допустить создания мощного и устойчивого (реформаторского и проевропейского) большинства. Естественно, что партии, декларирующие "Курс на НАТО", "Курс на ЕС" наберут суммарно большинство. Но, читаем выше, после нервной президентской кампании, градус вражды будет зашкаливать. А значит устойчивой коалиции не видать как своих ушей. Хотите примеры? Да пожалуйста - посмотрите на цирк последних двух месяцев, происходящий в Молдове.

Дальше мы имеем слабого (по позициям, а не способностям) президента на фоне слабой фрагментированной, раздираемой конфликтами Рады. Это то, что называется паралич власти. И это то, что наиболее выгодно Российской Федерации, поскольку именно со слабой властью (а не конкретно с Порошенко либо Зеленским) Путину будет намного легче разговаривать.

И это тот сценарий, на который активно работает Россия, по ситуации подыгрывая различным партиям в Украине. Главное - плодить хаос и недоверие украинцев к украинцам.

И борды с лицами Порошенко и Путина прекрасно вписываются в такую конкепцию работы России.

Поэтому, ещё раз повторю. Я очень надеюсь, что это либо работа против президента (в таком случае есть почва для анализа работниками спецслужб), либо откровенная глупость (равно как и саботаж) части команды.

Про иные варианты, увы, даже думать не хочу.

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