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Радник Зеленського написав заяву про звільнення

Дар'я Дурова
Політика
6,6 т.

  • Ігор Новіков опублікував фото, на якому тримає в руках заяву про звільнення

  • Подробиць рішення позаштатний радник українського глави не повідомив

  • Він супроводив пост хештегами "illbeback" і "внеполитики"

Радник Зеленського оприлюднив заяву про звільнення

Радник Зеленського оприлюднив заяву про звільнення.

Радник президента України Володимира Зеленського Ігор Новіков 5 серпня написав заяву про звільнення.

Про це Новіков повідомив на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши знімок, на якому позує із заявою. Як видно на фото, радник вирішив звільнитися "за власним бажанням".

"Вирішив не відставати від Максима Бахматова", – написав Новіков. Бахматов – колишній радник мера Києва, який у липні заявив, що тимчасово покинув КМДА.

Ігор Новіков

Ігор Новіков

Скриншот

Скриншот

Нагадаємо, Зеленський призначив Новікова своїм позаштатним радником 9 липня 2019 року.

До цього Новіков очолював SingularityU Kyiv – офіційне представництво американського Університету Сингулярності (Singularity University) в Україні. Також він був співорганізатором конференції iForum.

За даними видання "Бабель", Новіков відповідав у команді президента за україно-американські відносини й допомагав готувати перший візит Зеленського в США.

Facebook / Ігор Новіков

Facebook / Ігор Новіков

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 серпня президент України Володимир Зеленський призначив Кирила Буданова начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони.

УкраїнаполітикаВолодимир Зеленський
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