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14 листопада • оновлено в 12:34
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Ігор Алексєєв: поставте гостре запитання екснардепу

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Гостем програми "Гостре питання" на ObozTV 14 листопада стане депутат Верховної Ради України VIII скликання від фракції "Народний фронт" Ігор Алексєєв.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми обирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Героями передачі є відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Ігор Алексєєв: поставте гостре запитання екснардепу

slovoidilo.ua

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Ігорем Алєксєєвим сьогодні о 17:30

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Автор
Павло Заяц Павло Заяц
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