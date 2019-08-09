"Ідіть звідси!" Прес-служба Зеленського потрапила у скандал із журналістами

Журналістка "1+1" поскаржилася на представників прес-служби президента України Володимира Зеленського, які нібито під час зустрічі глави держави з патріархом Варфоломієм у Стамбулі поводилися некоректно.

За її словами, на адресу представників ЗМІ звучали досить грубі висловлювання. "Ось зараз тільки нічого не вигукуйте, президент не буде з вами говорити все одно! Я вам сказала звідси піти ще 20 хвилин тому, чому ви ще тут?!" – процитувала вона представників прес-служби на своїй сторінці в Facebook.

Ковальська зазначила, що, за словами її колег, з ними поводилися, як з офіціантами.

Володимир Зеленський на зустрічі з Варфоломієм Прес-служба президента України

"Так працює з пресою апарат президента. Чула десь колись, що їм журналісти не потрібні. Ну-ну", – резюмувала Ковальська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прес-секретар Зеленського Юлія Мендель не стримала емоцій і публічно перейшла на крик, виправдовуючись за звання "лейтенанта", яке присвоєно першому заступнику СБУ Івану Баканову одночасно з його прийняттям на військову службу.

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