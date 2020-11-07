Ідеї Кравчука по ОРЛДО – найгірший з варіантів.

Вільна економічна зона на території ОРДЛО – найгірша з ідей, які могли бути озвучені під час обговорення ідеї ВЕЗ як такої.

По-перше, ВЕЗ просто "заради відновлення регіону" означатиме створення сірої зони для відмивання грошей і ухилення від податків. Саме ідіотське, що Україна за це буде ще доплачувати з зібраних на інших територіях податкових надходжень.

По-друге. Україна, за словами Кравчука, буде вимагати від РФ скасування частини рішень, що стосуються ОРДЛО. Кумедно - зі свого боку запускається процес, а від РФ "вимагати". Ще більш кумедною виглядає перспектива перегляду Кремлем, наприклад, своєю міграційної політики.

По-третє, частина олігархічних груп досить оперативно перереєстровуються на колишній території ОРДЛО і тим самим відведуть залишки своїх податків. При цьому власники бізнесу будуть з чистими, яко сльоза, очима розповідати, що вони не виводять гроші з країни: Донбас - це ж Україна.

По-четверте. Регіональні еліти в інших частинах країни побачать наочний приклад, що трохи попогрожувавши або повоювавши з центром, можна отримати більше. До війни не дійде, але жорсткий шантаж, навіть з чимось на зразок блокпостів, цілком можливий. Зрештою, за результатами місцевих виборів можна сперечатися, яка партія набрала більше, але, з урахуванням договірняків і формування "місцевих осередків", очевидно одне - загальноукраїнська повістка успішно злита, а регіональні клани вже посилилися. Позитивний приклад з ОРДЛО для них буде дуже заразним. А у Києва, за великим рахунком, не залишилося механізмів стримування.

По-п'яте. Кращі, в порівнянні з іншою частиною країни, умови для ведення бізнесу (хоча б з точки зору оподаткування) створять політичні ризики в суспільних відносинах. Складно буде пояснити ветерану війни на Донбасі, що він воював заради того, щоб "по ту сторону лінії фронту" були кращі податки. Навіть не на звільненій території Донбасу, а саме "по ту сторону".

Кравчук подає це як "державницьке" рішення. Що ж, з огляду на перебіг ідей і здатність зазирнути в завтрашній день, я розумію, чому він програв вибори в середині 90-х. Не розумію тільки, навіщо його, як чорта з табакерки, дістали зараз.

З іншого боку, в ТКГ є адекватні люди. Наскільки розумію, поки що ідея - концепція для того, щоб промацати грунт, а так само через те, що свій план викотила РФ.

Я дуже сподіваюся що у адекватної частини групи вистачить витримки послати нах*** як ідеї Кремля, так і бажання Кравчука зіграти на тих же тезах, але м'якше.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.