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Іде на випередження: Савченко вирішила сама віддати зірку Героя України

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Народний депутат України (позафракційний) Надія Савченко заявила, що готова повернути президенту Петру Порошенкові "зірку Героя України".

За її словами, зараз ветерани АТО масово повертають свої нагороди. Така заява прозвучала в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Якби я могла його зустріти, бажано десь на вулиці, я б йому звичайно віддала. Проблема в тому, що потрапити до президента не так легко і не кожен народний депутат туди вхожий", - сказала Савченко.

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Як повідомляв "Обозреватель", раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко звернувся до президента України Петра Порошенка з вимогою позбавити Надію Савченко звання Героя України.

Нагадаємо, Савченко викликали на допит у СБУ у зв'язку із затриманням Володимира Рубана за підозрою в організації держперевороту в Україні.

Нардеп відповіла, що не отримувала повістку про виклик на допит, пообіцявши з'явитися в разі особистого оповіщення.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що готовий внести в Раду подання на зняття недоторканності з Савченко в разі її неявки. 15 березня Савченко прийшла в СБУ і звинуватила Парубія у розстрілах на Майдані.

У цей же день Верховна Рада проголосувала за її виключення з парламентського комітету з національної безпеки і оборони України.

Особи
Надія СавченкоПетро ПорошенкоОлег Ляшко
Місце
Україна
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