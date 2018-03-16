Іде на випередження: Савченко вирішила сама віддати зірку Героя України

Народний депутат України (позафракційний) Надія Савченко заявила, що готова повернути президенту Петру Порошенкові "зірку Героя України".

За її словами, зараз ветерани АТО масово повертають свої нагороди. Така заява прозвучала в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Якби я могла його зустріти, бажано десь на вулиці, я б йому звичайно віддала. Проблема в тому, що потрапити до президента не так легко і не кожен народний депутат туди вхожий", - сказала Савченко.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше лідер Радикальної партії Олег Ляшко звернувся до президента України Петра Порошенка з вимогою позбавити Надію Савченко звання Героя України.

Нагадаємо, Савченко викликали на допит у СБУ у зв'язку із затриманням Володимира Рубана за підозрою в організації держперевороту в Україні.

Нардеп відповіла, що не отримувала повістку про виклик на допит, пообіцявши з'явитися в разі особистого оповіщення.

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що готовий внести в Раду подання на зняття недоторканності з Савченко в разі її неявки. 15 березня Савченко прийшла в СБУ і звинуватила Парубія у розстрілах на Майдані.

У цей же день Верховна Рада проголосувала за її виключення з парламентського комітету з національної безпеки і оборони України.