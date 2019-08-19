Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"І Шевченко, і Пушкін!" Разумков проігнорував питання про культурні зв'язки з Росією

3.3т Читати матеріал російською

Глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков не відповів на питання, чи збирається нинішня влада зберігати існуючу культурну політику щодо Росії.

При цьому він запевнив, що є прихильником підтримки української державної мови "механізмом пряника". Це прозвучало в інтерв'ю "Новому времени".

"Я думаю, все ж ми настільки багатокультурна нація, що з урахуванням нашої історії у нас не може бути якоїсь однієї культури. Ми всі з вами ходили ще в радянські школи, де прекрасно вчили поруч і Шевченка, і Пушкіна, читали Булгакова і Гоголя", – заявив Разумков.

Новини
"Це справедливо?" Разумков запропонував підвищити нардепам зарплату

Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

"112 Україна"

Він також зазначив, що не планує продовжувати традицію українських чиновників не спілкуватися з російськими ЗМІ.

"Я теж не давав інтерв'ю російським ЗМІ дуже давно, але, якщо ми з вами говоримо про підходи, я готовий спілкуватися і співпрацювати із засобами масової інформації, які не шкодять моїй країні", – сказав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Разумков пообіцяв зробити все можливе, щоб народні депутати у Верховній Раді розмовляли тільки українською мовою.

В іншому випадку їм будуть відключати мікрофони, пообіцяв він.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
27
12
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
8
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Semenov Igor
Semenov Igor
Тест на определение "братства" между народами разных стран можно провести с большой вероятностью определения достоверности уровня этого самого братства. Политики и политологи, чиновники могут говорить о братских чувствах между народами, о братстве народов очень много, но во всех их высказываниях будет присутствовать как толерантность, так и какие-то геополитические интересы. А истинное значение понимания населением братства между, как пример, Украинским и Российским народами можно легко определить следующим образом. Надо получить счет в банке на Украине и счет в банке в России. Во всех средствах масоовой информации указать этот счет и цель счета - перевод ЧАСТНЫХ (или ЛИЧНЫХ) денег от граждан на оказание помощи населению в одном случае России, а в другом случае Украины. И посмотреть, сколько простых граждан переведут своих личных денег на тот и другой счет - это и будет неким критерием уровня понимания населением одной страны понятия "братства" к населению другой страны. А запрещать или разрешать говорить по русски или на ином языке, кричать, что мы братские народы или не братские народы - ну это ....не определяет истинное положение, а лишь частное мнение, пусть даже и полиитика.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А что шумеры до сих пор верят, что культурных связей с Россией ни когда не было?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Смысл вопроса????Вы идиоты??
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...