"І Шевченко, і Пушкін!" Разумков проігнорував питання про культурні зв'язки з Росією

Глава президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков не відповів на питання, чи збирається нинішня влада зберігати існуючу культурну політику щодо Росії.

При цьому він запевнив, що є прихильником підтримки української державної мови "механізмом пряника". Це прозвучало в інтерв'ю "Новому времени".

"Я думаю, все ж ми настільки багатокультурна нація, що з урахуванням нашої історії у нас не може бути якоїсь однієї культури. Ми всі з вами ходили ще в радянські школи, де прекрасно вчили поруч і Шевченка, і Пушкіна, читали Булгакова і Гоголя", – заявив Разумков.

Дмитро Разумков "112 Україна"

Він також зазначив, що не планує продовжувати традицію українських чиновників не спілкуватися з російськими ЗМІ.

"Я теж не давав інтерв'ю російським ЗМІ дуже давно, але, якщо ми з вами говоримо про підходи, я готовий спілкуватися і співпрацювати із засобами масової інформації, які не шкодять моїй країні", – сказав політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дмитро Разумков пообіцяв зробити все можливе, щоб народні депутати у Верховній Раді розмовляли тільки українською мовою.

В іншому випадку їм будуть відключати мікрофони, пообіцяв він.

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