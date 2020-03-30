Хвора на коронавірус нардепка Ганна Скороход, яку вигнали з фракції "Слуга народу", повідомила про поліпшення стану здоров'я. Однак вона досі не знає, від кого заразилася.

Як передає "24 канал", Скороход перебуває на карантині вдома, у неї вже немає температури й основні симптоми майже пройшли.

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Нардепка розповіла, що спочатку коронавірус виглядає як легка форма грипу або ГРЗ, тому часто на це не звертають уваги.

При цьому Скороход не знає, де саме заразилася: "Могла захворіти і в Верховній Раді, і в магазині, оскільки живу в Борисполі, а всі знають, що тут місто стюардес і пілотів. Могла підхопити десь на телеканалі або в транспорті. Це могло статися де завгодно".

Нагадаємо, 17 лютого Скороход вперше стала мамою, у 30-річної дівчини народився хлопчик.

Анна Скороход

Як писав OBOZREVATEL, напередодні стало відомо, що COVID-19 захворів іще один депутат від "Слуги народу" Володимир Ватрас. Він перебуває на лікуванні в лікарні в рідній Хмельниччині.

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