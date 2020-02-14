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14 лютого • оновлено в 10:41
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/ Політика

"Хтось когось": Мендель жорстко відповіла на розслідування щодо Зеленського в Омані

2.2т
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Прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель розкритикувала розслідування журналістів "Схем", в якому зазначено, що в Омані Зеленський міг зустрічатися із секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим.

Відповідний пост Мендель оприлюднила на Facebook після публікації розслідування.

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"Складно спростувати, що хтось лікує зуби, у когось є брати, хтось літає у Москву, хтось із чиновників РФ літає в Оман, хтось із сучасних політиків знав когось із політиків до приходу до влади і ще десь працював", – почала Мендель.

"Важко і зіставити ці несумісні факти, прийшовши до висновку, що президент домовлявся за спинами суспільства з російським чиновником", – додала вона.

За словами Мендель, Зеленський дійсно ніколи не зустрічався з Патрушевим.

"Єдине, що було не складно в сюжеті програми "Схеми" – це заперечувати факт зустрічі президента і представника РФ Патрушева, адже вони дійсно ніколи не зустрічалися і не говорили. Для себе зазначу, що "тема зубів" в українській журналістиці дуже часто підводить авторів", – підсумувала Мендель.

Зеленський в Омані

Зеленський в Омані

ОП

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Схеми" звинуватили Зеленського у зустрічі з довіреним силовиком Путіна. Однак інформацію журналістів спростував глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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Автор
Катерина Луговська
Особи
Юлія Мендель Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Stashchuk Olha
Stashchuk Olha
Абсолютно непереконливо! Вірити словам Мендель -- себе надурити. Як і всім іншим "Слугам".
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
"На воре шапка горит". Стоит "з*ля" в Омане, а рядом с ним мендель с ермачком, ноги в лыжи обуты, толи лыжи не едут, толи он, , е****тый.
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Ткачук Петр
Ткачук Петр
Мандель нехотя подтвердила, что клоун встречался с кем-то.
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