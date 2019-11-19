Хто зливає секрети Зе-команди: Скороход розповіла про Темного лицаря

Telegram-канал "Темний лицар", який "зливає" внутрішньопартійну інформацію "Слуги народу", можуть вести одразу декілька народних депутатів із президентської фракції.

Таке припущення висловила в ефірі ObozTV народна депутатка Ганна Скороход, виключена з лав фракції СН на закритому засіданні 15 листопада.

"Я чітко впевнена, що це хтось із фракції. Більше того, я думаю, що цей "хтось" не з простих депутатів, а з кола заступників", – зазначила Скороход.

Вона пояснила, що інформація в блозі "Темного лицаря" не завжди доступна пересічним депутатам.

"Те, як подається інформація і те, скільки подається інформації... Не здивуюся, якщо виявиться, що цей блог ведуть кілька осіб", – додала нардепка.

На питання, чи можуть це бути, наприклад, Максим Бужанський і Олександр Дубинський, вона відповіла: "У них свої блоги. Не думаю".

Також, на думку Скороход, "поза підозрою" глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Не думаю, що Давид. Тому що у нього не вистачило би мозку. Відбріхуватися він може, а от...", – сказала вона.

Telegram-канал "Темний лицар" Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, у вересні 2019 року в Telegram з'явився канал "Темний лицар", який публікує інсайди "Зе-команди". Так, перед з'їздом президентської партії "Слуга народу" він злив у мережу так званий темник – документ із тезами, які звучатимуть під час заходу з вуст парламентаріїв.

Глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що здогадується, хто з депутатів ховається за ніком "Темний лицар". Він підтвердив, що це один із членів "Слуги народу".

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