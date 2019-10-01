"Хто ви така?!" Скандальний Тищенко закотив істерику через дотики жінок. Відео

Народний депутат фракції "Слуга народу" Микола Тищенко під час акції підприємців на Банковій 30 вересня зажадав захисту у поліції, після того, як до нього доторкнулися дві мітингуючі жінки.

Відповідне відео опублікував у Facebook блогер Євген Хурсін. На кадрах видно, що Тищенко фактично перевів розмову з мітингувальниками на суперечки з поліцією (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку докінця).

"Сьогодні "слузі народу" Миколі Тищенку під час мітингу завдали тяжких дотиків дві жінки з натовпу, після чого він зажадав від поліції захистити його від народу", – написав Хурсін.

Микола Тищенко Скріншот відео

"Можна щоб мене не чіпали і не штовхали? Ось одна жінка, ось друга. Можна розібратися? Можна народного депутата, поки що у нас є право бути народними депутатами, не штовхати в спину і не хватати за руки? З'ясуйте, що це за люди", – звернувся до поліції Тищенко.

Відзначимо, що нардеп Микола Тищенко 30 вересня прийшов на мітинг проти нових податкових законів у Києві. Як досвідчений бізнесмен він вийшов до мікрофона, але організатори відразу відключили звук, а натовп під крики "Ганьба" прогнав нардепа з Банкової.

Таке невдоволення вони висловили через те, що Тищенко підтримав вищезазначені законопроекти на голосуванні.

Як писав OBOZREVATEL, "Слуга народу" Тищенко зганьбився на "корупційну ремонті" школи у Києві: він звинуватив управління освіти в Святошинському районі в розкраданні коштів на ремонт харчоблоку школи, але там заявили, що нардеп показав не весь ремонт і надали фото.

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