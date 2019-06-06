Хто увійде до коаліції Ради нового скликання: Зеленському знайшли партнера

Коаліцію в наступному скликанні Верховної Ради України можуть сформувати партія президента Володимира Зеленського "Слуга Народу" та ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ (ЦППР), юрист Богдан Бондаренко.

"19 квітня, за два дні до другого туру голосування, Зеленський сказав, що в коаліції не буде БПП і колишніх регіоналів", – нагадав експерт.

"Так що у нього залишається невеликий вибір, з ким об'єднуватися", – зазначив він.

Серед найбільш ймовірних кандидатів Бондаренко назвав партію "Батьківщина".

"З одного боку, йому (Зеленському. – Ред.) це може бути цікаво, тому що вони все ж таки аксакали української політики. А з іншого – у нього залишається обмежений вибір", – пояснив юрист.

Також він звернув увагу, що за партійними списками в Раду пройдуть тільки 225 депутатів, решта 198 обиратимуться в мажоритарних округах.

"Тому питання композиції парламенту залишається відкритим", – попередив Бондаренко.

На його думку, потенціал потрапити в Раду є не тільки у фаворитів останніх соціологічних опитувань ("Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина"), а й у тих політичних сил, які перебувають на межі прохідного бар'єру. Наприклад, у партії "Голос" Святослава Вакарчука.

Експерт наголосив, що розподіл місць в парламенті залежатиме не тільки від результату кожної конкретної сили, а й від загального числа партій, які подолають 5-відсотковий бар'єр.

"Якщо заходять 4 партії, то вони в пропорційному відношенні розподіляють між собою 225 мандатів. За таких розкладів, 6% в майбутньому парламенті – це близько 50 мандатів", – розповів він.

Питання композиції Верховної Ради нового скликання залишається відкритим president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Центру "Соціальний моніторинг" та Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка, за умови 5% бар'єру в парламент пройшли би тільки чотири партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина".

У той же час, за підсумками опитування соціологічної групи "Рейтинг", до Ради потрапляють щонайменше 5 партій:

48,2% виборців підтримують "Слугу народу";

10,7% – блок "Опозиційна платформа – За життя";

7,8% – партію "Європейська Солідарність" (колишній Блок Петра Порошенка);

6,9% – політичну силу Юлії Тимошенко ВО "Батьківщина";

5,6% мають намір проголосувати за партію Святослава Вакарчука "Голос".

За партію "Сила і честь" Ігоря Смешка зараз готові проголосувати 4,3% виборців, за "Громадянську позицію" Анатолія Гриценка – 3%, за Радикальну партію Олега Ляшка – 2,4%. Рейтинг інших політичних сил становить менше 2%.

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