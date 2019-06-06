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Хто увійде до коаліції Ради нового скликання: Зеленському знайшли партнера

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Коаліцію в наступному скликанні Верховної Ради України можуть сформувати партія президента Володимира Зеленського "Слуга Народу" та ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт з конституційного права Центру політико-правових реформ (ЦППР), юрист Богдан Бондаренко.

"19 квітня, за два дні до другого туру голосування, Зеленський сказав, що в коаліції не буде БПП і колишніх регіоналів", – нагадав експерт.

"Так що у нього залишається невеликий вибір, з ким об'єднуватися", – зазначив він.

Серед найбільш ймовірних кандидатів Бондаренко назвав партію "Батьківщина".

"З одного боку, йому (Зеленському. – Ред.) це може бути цікаво, тому що вони все ж таки аксакали української політики. А з іншого – у нього залишається обмежений вибір", – пояснив юрист.

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Також він звернув увагу, що за партійними списками в Раду пройдуть тільки 225 депутатів, решта 198 обиратимуться в мажоритарних округах.

"Тому питання композиції парламенту залишається відкритим", – попередив Бондаренко.

На його думку, потенціал потрапити в Раду є не тільки у фаворитів останніх соціологічних опитувань ("Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина"), а й у тих політичних сил, які перебувають на межі прохідного бар'єру. Наприклад, у партії "Голос" Святослава Вакарчука.

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Експерт наголосив, що розподіл місць в парламенті залежатиме не тільки від результату кожної конкретної сили, а й від загального числа партій, які подолають 5-відсотковий бар'єр.

"Якщо заходять 4 партії, то вони в пропорційному відношенні розподіляють між собою 225 мандатів. За таких розкладів, 6% в майбутньому парламенті – це близько 50 мандатів", – розповів він.

Питання композиції Верховної Ради нового скликання залишається відкритим

Питання композиції Верховної Ради нового скликання залишається відкритим

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Центру "Соціальний моніторинг" та Українського інституту соціальних досліджень імені Яременка, за умови 5% бар'єру в парламент пройшли би тільки чотири партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина".

У той же час, за підсумками опитування соціологічної групи "Рейтинг", до Ради потрапляють щонайменше 5 партій:

  • 48,2% виборців підтримують "Слугу народу";

  • 10,7% – блок "Опозиційна платформа – За життя";

  • 7,8% – партію "Європейська Солідарність" (колишній Блок Петра Порошенка);

  • 6,9% – політичну силу Юлії Тимошенко ВО "Батьківщина";

  • 5,6% мають намір проголосувати за партію Святослава Вакарчука "Голос".

За партію "Сила і честь" Ігоря Смешка зараз готові проголосувати 4,3% виборців, за "Громадянську позицію" Анатолія Гриценка – 3%, за Радикальну партію Олега Ляшка – 2,4%. Рейтинг інших політичних сил становить менше 2%.

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Теми
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Особи
Богдан БондаренкоВолодимир ЗеленськийЮлія Тимошенко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада УкраїниполітикаВО БатьківщинаПартія "Слуга народу"
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