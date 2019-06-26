"Хто ці люди?" В Україні назрів скандал через кадрове рішення Зеленського

Адміністрація президента Володимира Зеленського внесе на розгляд Кабінету міністрів кандидатури на пост глав восьми обласних державних адміністрацій.

Віцепрем'єр-міністр Павло Розенко на своїй сторінці у Facebook написав, що до зазначеного списку з прізвищами є певні питання.

"Сьогодні на засідання уряду від адміністрації президента будуть внесені такі кандидатури на посади глав ОДА. Хто ці люди? Звідки? Як стали кандидатами на зазначені посади? Які підводні камені їхніх призначень? Ризики? Бекґраунд цих кандидатів?" – написав він.

Зокрема, головою Донецької обласної державної адміністрації пропонується призначити Павла Кириленка, Закарпатської – Ігоря Бондаренка, Київської – Михайла Бно-Айріяна, Луганської – Віталія Комарницького.

Також пропонується призначити головою Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського, Одеської – Андрія Андрейчикова, Херсонської – Юрія Гусєва, Черкаської – Ігоря Шевченка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 червня Зеленський підписав 19 указів у зв'язку з реорганізацією Адміністрації в Офіс президента. Він затвердив Положення про Офіс президента України й низку кадрових змін. Скорочено було і кількість співробітників оновленого органу.

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