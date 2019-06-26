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"Хто ці люди?" В Україні назрів скандал через кадрове рішення Зеленського

8.1тЧитати матеріал російською

Адміністрація президента Володимира Зеленського внесе на розгляд Кабінету міністрів кандидатури на пост глав восьми обласних державних адміністрацій.

Віцепрем'єр-міністр Павло Розенко на своїй сторінці у Facebook написав, що до зазначеного списку з прізвищами є певні питання.

"Сьогодні на засідання уряду від адміністрації президента будуть внесені такі кандидатури на посади глав ОДА. Хто ці люди? Звідки? Як стали кандидатами на зазначені посади? Які підводні камені їхніх призначень? Ризики? Бекґраунд цих кандидатів?" – написав він.

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Зокрема, головою Донецької обласної державної адміністрації пропонується призначити Павла Кириленка, Закарпатської – Ігоря Бондаренка, Київської – Михайла Бно-Айріяна, Луганської – Віталія Комарницького.

Також пропонується призначити головою Львівської обласної державної адміністрації Маркіяна Мальського, Одеської – Андрія Андрейчикова, Херсонської – Юрія Гусєва, Черкаської – Ігоря Шевченка.

"Хто ці люди?" В Україні назрів скандал через кадрове рішення Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 червня Зеленський підписав 19 указів у зв'язку з реорганізацією Адміністрації в Офіс президента. Він затвердив Положення про Офіс президента України й низку кадрових змін. Скорочено було і кількість співробітників оновленого органу.

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Особи
Володимир ЗеленськийПавло Розенко
Місце
УкраїнаКиїв
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Vasus Jose
Vasus Jose
Розенко ставить дурні запитання. Очевидно, що ці люди - любі друзі Зеленського, як і він, вважають Україну проституткою, ухиляються від повісток до війська, тримають гроші в офшорах і мають куплені дипломи. Праффесіонали, карочє.
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