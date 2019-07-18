Хто пройде до Верховної Ради: названо топ-5 партій

На позачергових виборах до Верховної Ради України проходять п'ять партій: "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа – За життя", "Голос" та "Батьківщина".

Про це свідчать результати опитування Info Sapiens, яке проводилося з 9 по 16 липня. Так, 53% дорослого населення України швидше за все підуть голосувати 21 липня та оцінюють ймовірність участі у виборах на 7-10 за 10-бальною шкалою.

Вибори "РБК-Україна"

На момент опитування до Верховної Ради проходять п'ять партій: "Слуга народу" (43,1% від тих, хто планує прийти на вибори, та 45,7% від тих, хто визначився із вибором), "Європейська солідарність" (10,6% та 11,2%), "Опозиційна платформа – За життя" (7,6% та 8,1%), "Голос" (7,6% та 8,1%), "Батьківщина" (7,3% та 7,7%). Решта партій набирають менше 5% голосів українців, які визначилися із вибором.

Результати опитування Info Sapiens

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, чому соціологи заплутують українців. Днями з'явилась інформація про те, що до Ради можуть пройти п'ять партій, а список лідерів змінився.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся