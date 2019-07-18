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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

Хто пройде до Верховної Ради: названо топ-5 партій

10.5т Читати матеріал російською

На позачергових виборах до Верховної Ради України проходять п'ять партій: "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа – За життя", "Голос" та "Батьківщина".

Про це свідчать результати опитування Info Sapiens, яке проводилося з 9 по 16 липня. Так, 53% дорослого населення України швидше за все підуть голосувати 21 липня та оцінюють ймовірність участі у виборах на 7-10 за 10-бальною шкалою.

Вибори

Вибори

"РБК-Україна"

На момент опитування до Верховної Ради проходять п'ять партій: "Слуга народу" (43,1% від тих, хто планує прийти на вибори, та 45,7% від тих, хто визначився із вибором), "Європейська солідарність" (10,6% та 11,2%), "Опозиційна платформа – За життя" (7,6% та 8,1%), "Голос" (7,6% та 8,1%), "Батьківщина" (7,3% та 7,7%). Решта партій набирають менше 5% голосів українців, які визначилися із вибором.

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Результати опитування

Результати опитування

Info Sapiens

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, чому соціологи заплутують українців. Днями з'явилась інформація про те, що до Ради можуть пройти п'ять партій, а список лідерів змінився.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Місце
Україна
Теги
Партія "Слуга народу" Партія Вакарчука "Голос" ВО Батьківщина Партія "Європейська солідарність"
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
а партию Шария с РЕАЛЬНЫМИ 11-12% пропагандоны в упор не хотят видеть))))
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Все здравомыслящие украинцы будут голосовать за ПАРТИЮ ШАРИЯ, которая набрала около 21%
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
каратель свидомитов, Ок, очень интересно!!!
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
Мельников Дмитрий, на выборах президента России я прогнозировал такие же показатели у Грудинина и не ошибся - через пару дней проверим и этот прогноз)
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Шарий вас всех умоет. А все эти "рейтинговые агентства" обосрутся на весь мир . И больше никто никогда не станет доверять их "рейтингам"..... ну кроме кастрюль конечно
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