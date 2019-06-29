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Хто поверне Крим Україні: відомий адвокат назвав можливе ім'я

3.3тЧитати матеріал російською

Кримський півострів Україні поверне наступний президент Росії, який прийде після Володимира Путіна.

Це може бути нинішній мер Москви Сергій Собянін, заявив російський адвокат Ілля Новіков в ефірі програми "Рандеву" з Яніною Соколовою на "5 каналі" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

"Путін, поки живий, не погодиться на будь-яке рішення щодо Криму. Крим, на мою думку, віддасть (Україні. – Ред.) будь-яка людина, який прийде після Путіна. Хто б це не був. Це може бути новий Медведєв. Багато хто вважає , що це може бути нинішній мер Москви Собянін, який його наступник майбутній", – сказав Новіков.

За його словами, "якщо Україна не втратить свої позиції, як суб'єкт європейської політики, будь-який президент РФ змушений буде вирішувати питання Криму, але не Путін".

Хто поверне Крим Україні: відомий адвокат назвав можливе ім'я
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Хто поверне Крим Україні: відомий адвокат назвав можливе ім'я

"Для Путіна це принципово. Якби не було Криму, він би не протримався при владі до сьогоднішнього дня. Це для нього останній бастіон, він його не залишить", – підкреслив адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму виникли нові проблеми – у містах немає води, а обурені мешканці пишуть листи зі скаргами Путіну.

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Тема
анексія Криму
Особи
Ілля НовіковВолодимир ПутінЯніна Соколова
Місце
Україна
Тег
Крим
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Ошибочка в расчетах, приплюсуйте 6 лет премьером.
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Serov Oleg
Serov Oleg
где откопали этого идиота адвоката?впрочем,в гостях у клинической дуры янины это нормально...
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Георгійович Сергій
Георгійович Сергій
Крим по міжнародним документам це Україна,територіальна цілістність країни звичайно повинна буди відновлена,але путінська Гестапівщина настільки зас..ала і виглядозмінила півострів що відпочинок у колишньому курорті можна порівняти хіба що з "корисним" відпочинком у Чернобилі,каналізації Криму виведені прямо в море навіть у відкритому вигляді,гівно пливе по пляжах,хімічна зброя часів Другої Вітчизняної війни витікає з 1200 бочок затоплених по усьому ЧПК то на-біса українцям такий відпочинок та ще й з немотивованими цінами,за таких умов навіть лаптєкопитні довго не витримують і більше одного разу не приїздять у повернуту в рідну ГОВЕНЬ клоаку.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Георгійович Сергій, для хрюканья есть свиномовная часть сайта. Go there
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