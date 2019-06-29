Хто поверне Крим Україні: відомий адвокат назвав можливе ім'я

Кримський півострів Україні поверне наступний президент Росії, який прийде після Володимира Путіна.

Це може бути нинішній мер Москви Сергій Собянін, заявив російський адвокат Ілля Новіков в ефірі програми "Рандеву" з Яніною Соколовою на "5 каналі" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

"Путін, поки живий, не погодиться на будь-яке рішення щодо Криму. Крим, на мою думку, віддасть (Україні. – Ред.) будь-яка людина, який прийде після Путіна. Хто б це не був. Це може бути новий Медведєв. Багато хто вважає , що це може бути нинішній мер Москви Собянін, який його наступник майбутній", – сказав Новіков.

За його словами, "якщо Україна не втратить свої позиції, як суб'єкт європейської політики, будь-який президент РФ змушений буде вирішувати питання Криму, але не Путін".

"Для Путіна це принципово. Якби не було Криму, він би не протримався при владі до сьогоднішнього дня. Це для нього останній бастіон, він його не залишить", – підкреслив адвокат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Криму виникли нові проблеми – у містах немає води, а обурені мешканці пишуть листи зі скаргами Путіну.

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