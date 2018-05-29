"Хто піде воювати?" Єльченко розкрив перспективу миротворців на Донбасі

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що навіть якщо вийде обійти вето Росії на введення миротворчої місії Організації на Донбасі, то питання про її фінансування залишається відкритим.

Як сказав він в інтерв'ю "Голосу Америки", є варіант сформувати місію не в рамках ООН, а під егідою іншої організації, яка отримає мандат ООН.

Втім, за його словами, у випадку України таку організацію буде дуже складно знайти.

"Якщо це НАТО, то зрозуміло, що Росія це заблокує, говорили про ЄС, але в ЄС немає власних військових сил, СНД або ШОС, або Ташкентський договір, зрозуміло, що це не підходить ні нам, ні нашим партнерам", - підкреслив Єльченко.

За його словами, навіть якщо Росія і погодиться на введення місії, сформувати її буде проблематично.

"Яка країна дасть своїх людей, своїх солдатів, військових всередину конфліктної ситуації, де стріляють, де важке озброєння? Це навіть не Африка. Це танки, гармати, "Гради". Хто туди піде воювати?", - резюмував Єльченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Петро Порошенко заявив, що миротворча місія ООН в разі розміщення на всій території окупованого Донбасу допоможе повернути мир на цих землях за лічені тижні.