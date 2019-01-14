Фукс, Саакашвілі та українські віпи під прицілом: кому загрожує удар США

У США з новою силою розгорається скандал довкола розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо президента Дональда Трампа. Особливого інтересу справі додає той факт, що прокуратура розглядає причини візиту українських політиків і скандальних бізнесменів до Вашингтона на інавгурацію Трампа у січні 2017 року.

Що за цим стоїть і чи можуть США ввести санкції стосовно відомих українців — з'ясовував OBOZREVATEL.

Головне:

у США перевірять тих українських політиків, які купили собі квитки на інавгурацію Трампа. Вартість "запрошення" починалася від 25 тисяч доларів;

американська прокуратура припускає, політики придбали квитки через підставних осіб. А деякі використовували зустрічі в Адміністрації Трампа для просування інтересів РФ;

серед тих, хто засвітився у скандалі: нардепи Сергій Ківалов і Віталій Хомутиннік, екс-нардеп Андрій Артеменко, скандальний російсько-український олігарх Павло Фукс та інші.

Хто під ударом

Учасниками інавгураційній поїздки 20 січня 2017 року стали кілька десятків українців. Зокрема:

народні депутати Сергій Ківалов ("Опозиційний блок"), Олександр Вілкул ("Опозиційний блок"), Сергій Льовочкін (позафракційний), Борислав Береза (позафракційний), Андрій Артеменко (вже екс-нардеп), а також Віталій Хомутиннік ("Відродження").

інші відомі особистості: скандальний олігарх Павло Фукс, екс-губернатор Одеської області Міхаель Саакашвілі, екс-генпрокурор Віктор Шокін, перший заступник голови Адміністрації президента Віталій Ковальчук та заступник глави АП Олексій Філатов.

За відкритими даними зі ЗМІ, мінімальна вартість участі у церемонії склала кілька десятків тисяч доларів, не враховуючи вартості перельоту до США і проживання. Зазначимо, відразу після проведення інавгурації українські політики один за одним почали публікувати в соцмережах фотографії з урочистої церемонії.

Екс-губернатора Міхеїла Саакашвілі, наприклад, сфотографували на самих "задвірках" публічної церемонії інавгурації.

Міхеїл Саакашвілі

Сергій Ківалов на інавгурації Facebook

Окрему увагу варто приділити і скандальному бізнес-дуету Фукса і Хомутинніка. Нагадаємо, 7 січня бізнесменів разом із нардепом від "Народного фронту" Андрієм Іванчуком затримали в Канкуні, Мексика. Однією із ймовірних причин затримання є конфлікт з американським лобістом, якому Фукс погрожував у стилі 90-х.

Разом із бізнес-партнером Хомутинніком вони заплатили лобісту в США за те, щоб потрапити на інавгурацію Трампа, але отримали місця, які, з їхньої точки зору, не відповідали їхньому статусу і сплаченим грошам.

"Вони думали, що ці гроші лобіст поклав собі в кишеню, тоді як кошти насправді були оформлені як добровільне пожертвування і зараховані в касу Республіканської партії. Тепер лобіст заявив у ФБР про погрози з боку Фукса і Хомутинніка, ну і почалося..." — розповів деталі журналіст Володимир Бойко.

У чому причина розслідування?

Річ у тім, що Мюллер впевнений — українці під час візиту на інавгурацію президента намагалися запропонувати Адміністрації Трампа різного роду мирні угоди, які могли бути складені за вказівкою з Москви. У переданому документі було запропоновано віддати РФ Крим в оренду на 50 або 100 років в обмін на виведення російських військ з території Донбасу.

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У цьому контексті можна згадати екс-нардепа Андрія Артеменка, який передав до Адміністрації Трампа так званий мирний план для Донбасу. Пізніше з'ясувалося, що Артеменко є громадянином Канади. У результаті нардепа позбавили громадянства в рамках справи про державну зраду, а також депутатського мандата. Потім стало відомо, що "мирний план" Артеменка міг спонсорувати російський олігарх Віктор Вексельберг.

Як пише The New York Times, ще у минулому місяці прокурори розпитували свідків про незаконне іноземне лобіювання, пов'язане з Україною. Адже згідно з писаними нормами, іноземним політикам не можна проплачувати собі зустрічі на заходах такого рівня.

"Ще одна тема — чи використовували іноземці з України та інших країн донорів, щоб замаскувати пожертвування для інавгураційної комісії. Федеральний закон забороняє іноземцям брати участь в інавгураційному комітеті, хоча вони можуть відвідувати заходи, якщо ж і американці купують квитки", — йдеться у матеріалі.

Ні для кого не секрет, що заява з'явилася на тлі затяжного розслідування ФБР проти Дональда Трампа. Американські спецслужби впевнені — Трамп міг мати певні зв'язки з Росією. Чи то через Манафорта, чи то безпосередньо з Володимиром Путіним.

До слова, юристи комітетів Палати представників США з питань розвідки і міжнародних відносин вже заявили про наміри допитати перекладачів, які працювали під час зустрічей Путіна і Трампа.

Що буде далі?

Спрогнозувати складно. З одного боку, прокуратура США зацікавилася можливими махінаціями з боку українських чиновників, а також можливим впливом РФ. З іншого — конфлікт багато в чому має політичну складову, протистояння навколо Дональда Трампа.

"Зараз триває полювання через принцип, те, що наші політики, можливо, обійшли чинні правила. Якщо буде доведено, що купівля квитків була через підставних осіб, то будуть притягати до відповідальності і американців. Тут кілька питань — кого вони зможуть встановити, адже їздило багато людей. Прокурорам треба мати фактаж, будуть опитувати і місцевих, а потім вже робити кроки", — пояснила ситуацію OBOZREVATEL міжнародник Юлія Осмоловська.

Американські прокурори доведуть справу до кінця, але чи будуть реальні звинувачення — залежить як від обстановки у Вашингтоні, так і від ступеня вини окремих політиків. Можливо, після цієї історії регулярні вояжі вітчизняних політиків на платні зустрічі до США тимчасово будуть припинені. Або проти окремих фігурантів справи введуть персональні санкції.

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