Хто лідирує на виборах мера Дніпра: перші результати голосування

На виборах мера в Дніпрі лідирує чинний міський голова Борис Філатов (партія "Пропозиція").

Зокрема, згідно з попередніми даними екзит-полу, який є спільним проектом студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна 24", він набирає 44,47% голосів.

Вибори мера Дніпра

Борис Філатов ("Пропозиція") – 44,47%;

Загід Краснов ("Громадська сила") – 14,44;

Олександр Вілкул ("Блок Вілкула" Українська перспектива ") – 11,27;

Сергій Риженко ("Слуга народу") – 10,6%;

Сергій Нікітін ("Опозіційна платформа – За життя") – 8,81;

Решта кандидатів набрали 3% або менше цього відсотка голосів виборців. Всього на пост мера Харкова були зареєстровані 17 кандидатів.

Нагадаємо, що 25 жовтня мер Дніпра і один із лідерів партії "Пропозиція" Борис Філатов проголосував на місцевих виборах. Він підкреслив, що волевиявлення в місті проходить прозоро і безпечно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі напередодні місцевих виборів студентам Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара пропонували гроші за голос за одного з кандидатів у мери міста.