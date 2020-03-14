Хто є хто на війні в Сирії: чому Путін, Асад і Ердоган не можуть помиритися

Громадянська війна в Сирії розпочалася 15 березня 2011 року як протест проти режиму президента Башара Асада. Після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах, заворушення переросли в збройний конфлікт, у який поступово виявилися залучені не лише країни регіону, а й міжнародні організації, військово-політичні угруповання і світові держави.

До річниці війни в Сирії OBOZREVATEL підготував інформацію про те, хто з ким воює і чому сторони ніяк не можуть примиритися між собою.

Війна в Сирії aa.com.tr

Хто з ким воює в Сирії

Основними учасниками внутрішнього конфлікту в Сирії є війська президента Башара Асада, формування сирійської опозиції, курдські регіоналісти, а також різні ісламістські і джихадистські терористичні угруповання (ІД, Фронт ан-Нусра, "Хайят Тахрір аш-Шам" і т.д.).

Крім того, учасникам конфлікту в Сирії надають військову допомогу інші країни.

Так, Росія і Іран підтримують уряд Сирії, у той час як країни Заходу і монархії Перської затоки – сирійську опозицію.

Хто з ким воює в Сирії liga.net

На боці уряду Сирії також виступають іноземні шиїтські воєнізовані формування, створені, навчені і озброєні Іраном.

Через те, що у війні в Сирії задіяно безліч іноземних держав і організацій, експерти охарактеризували її як опосередковану війну між регіональними державами.

Скільки вбила війна в Сирії

2019 року в Сирії загинули 3 тисячі 364 мирні жителі, в тому числі 842 дитини і 747 жінок. Такі дані містяться в доповіді Сирійської правозахисної організації (SNHR) за підсумками року.

За даними правозахисників, більшість сирійців загинули від ударів армії режиму Башара Асада і його союзника Росії. Так, 1 тисяча 497 осіб стали жертвами армії режиму Асада і проіранських угруповань, в тому числі 333 жінки і 371 дитина.

Війна в Сирії REUTERS / Ali Hashisho

452 мирні сирійці, в тому числі 119 жінок і 112 дітей, загинули в результаті ударів ВКС Росії. Від рук загонів курдської народної самооборони в Сирії загинули 164 мирні жителі, в тому числі 50 дітей і 32 жінки.

Крім того, в цілому, за даними Сирійського центру моніторингу прав людини, з 2011 по 2019 рік в Сирії загинули понад 370 тисяч осіб, включаючи 112 тисяч мирних жителів. Серед загиблих на той момент було понад 21 тисяча дітей і 13 тисяч жінок.

Також загинули 125 тисяч солдат, які служили уряду країни.

Біженці на околиці сирійської столиці Дамаск, лютий 2014 року topwar.ru

Також, станом на кінець грудня 2019 року, майже тисяча співробітників гуманітарних операцій стали жертвами атак Сирії і Росії за вісім років. Згідно з доповіддю Сирійської організації з прав людини, всього з березня 2011 року по 20 грудня 2019 року загинули 979 співробітників гуманітарних місій, з яких 882 стали жертвами прихильників президента Сирії Башара Асада, а 97 – Росії.

За даними ООН, за роки війни в Сирії 6,6 млн осіб стали вимушеними переселенцями, 5,6 млн – біженцями.

Останні події на війні в Сирії

27 лютого в сирійській провінції Ідліб від атаки урядових сил загинули 36 турецьких військових, а також мирні жителі.

Того ж дня Туреччина почала в Сирії військову операцію "Весняний щит" проти військ президента Башара Асада. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав, щоб глава Росії Володимир Путін не втручався у військовий конфлікт в Сирії. При цьому лідер турків зазначив, що війська введені на запрошення сирійського народу.

Реджеп Тайїп Ердоган і Володимир Путін twitter.com/dimsmirnov175

"Сирійське питання – це в жодному разі не авантюра і не прагнення розширити межі. Ми туди увійшли не на запрошення Асада, а на запрошення сирійського народу. І поки народ не запропонує нам піти, ми звідти не підемо. Я сказав Путіну: залиште нас з режимом один на один, ми самі зробимо, що потрібно", – заявив він.

5 березня 2020 року президенти Туреччини і Росії Реджеп Ердоган і Володимир Путін домовилися про припинення вогню в сирійській провінції Ідліб. При цьому Анкара залишила за собою право відповідати на дії сирійської урядових сил.

Ердоган "високо оцінив" взаємодію між з Москвою щодо ситуації в Сирії. "Дух співробітництва між Туреччиною і Росією вніс безпрецедентний внесок у міжнародні зусилля з припинення конфлікту в Сирії", – сказав він.

У свою чергу Путін висловив упевненість, що досягнуті домовленості стануть основою для врегулювання ситуації в Ідлібі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров потрапив у курйоз через дивне захоплення краваткою Ердогана.

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