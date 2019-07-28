Хрещення стало прийняттям України до родини європейських народів — Порошенко

Єдність і духовна сила – це найсильніша зброя українського народу у боротьбі за незалежність. Про це п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко заявив у своєму відеозверненні з нагоди відзначення 1031-ї річниці Хрещення Русі-України.

“В Україні на наших очах створена важлива традиція. 28 липня народ і держава вшановують Святого рівноапостольного князя Володимира Великого. У цей день ми згадуємо велич його вчинку – Хрещення нашого народу, що прийняте від Константинопольської Матері-Церкви 1031 рік тому. Хрещення стало прийняттям України до родини європейських народів. І я щиро вітаю всіх українців зі святом!

Наше поневолення Москвою почалося з поневолення нашої Церкви, з переписування історії, зі знищення церковних книг українською мовою і заборони нашої мови в богослужінні. Чужа церква на службі чужої імперії спричинила втрату духовних орієнтирів багатьма українцями. А це обернулося і втратою державності, і суспільними розбратами.

Над зціленням розділень, над зміцненням духовної незалежності ми невтомно працювали п’ять років. Бо єдність і духовна сила українського народу стали нашою найсильнішою зброєю у подоланні російської агресії, що загрожує свободі і незалежності України.

Єдність і героїзм українців засвідчили силу Української держави. Господь почув щиру молитву православної громади. Дух Святий надихнув Вселенського Патріарха Варфоломія і Синод Константинопольської Церкви на історичне рішення – надати Томос Православній Церкві України. Так ми повернули справжній зміст Володимировому Хрещенню. Так у сузір’ї православних церков світу засяяла зірка автокефальної помісної Православної Церкви України.

І так само, як ми захищаємо і зміцнюємо нашу державну незалежність, ми будемо захищати і зміцнювати нашу духовну незалежність. Ми будемо підтримувати Православну Церкву України, захищати її від нападок реваншистів, допомагати її єднанню зі світовим православ’ям, братньому діалогу з усіма Церквами, що бачать свої початки у Володимировому Хрещенні.

Україна повернула собі велику спадщину Володимира Великого, хрестителя Київської Русі-України. І ніхто не змусить нас її зректися”, – наголосив Петро Порошенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Петро Порошенко зустрічався з делегацією США на чолі з Куртом Волкером, де лідер "ЄС" привернув увагу Спеціального представника США на зростаючу загрозу російського капіталу в українських медіа.

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