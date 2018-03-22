"Хотіли роздягнути до трусів": Парасюк влаштував бійку в Раді

У Верховній Раді між позафракційним народним депутатом Володимиром Парасюком і представниками державної охорони сталася бійка.

Інцидент трапився через перевірку речей після того, як Парасюк відмовився пройти її металошукачем, передає УНІАН.

Після умовлянь, Парасюк все ж погодився відійти за ріг і пройти перевірку металошукачем, який подав характерний сигнал. На вимогу охорони показати, на що саме зреагував металошукач, Парасюк відмовився це зробити і спробував пройти, при цьому зіткнувшись з охоронцем. Після він зробив спробу прорватися у зал, спровокувавши бійку.

Біля входу в зал Парасюка таки перевірили - він став емоційно викидати речі з сумки.

Також він зняв із джинсів ремінь і одягнув його на шию одному з представників держохорони.

"Вони кажуть: ви повинні пройти з нами, ми вас повинні оглянути, тобто роздягнутися, і тоді ви підете на своє робоче місце. На таке я не підпишуся. Якщо говорити про їхню допотопну техніку, яка пікає на все підряд, зокрема і на ремінь, - я жартома сказав: а якщо у мене пояс вірності від дружини або дівчини, то що, мені труси перед вами знімати?"- повідомив Парасюк журналістам.

"Я у них запитав, до якої міри я повинен роздягнутися, щоб ви були задоволені?" - прокоментував інцидент нардеп.

Він додав, що його, ймовірно, хотіли відправити на огляд в спецкімнату і "роздягнути до трусів".

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Парасюк потрапив у скандал із побиттям.