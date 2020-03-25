Хорошковський, який заразився коронавірусом, видужав – ЗМІ

Колишній глава СБУ і експерший заступник віцепрем'єр-міністра Валерій Хорошковський, у якого був виявлений коронавірус, вже вилікувався.

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Про це, посилаючись на слова джерел в оточенні бізнесмена, повідомляє "Страна". Зазначається, що бізнесмена вже виписали з лікарні.

"Їду додому", – цитує видання повідомлення, яке він написав своїм знайомим.

Валерій Хорошковський

Крім цього, стверджується, що виписку Хорошковського також підтвердили джерела в медустанові, де був госпіталізований бізнесмен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 березня стало відомо, що коронавірусом COVID-19 заразилися ще двоє українських політиків – нинішній і колишній. Одним з них виявився Валерій Хорошковський, а другим – нефракційний народний депутат Сергій Рудик.

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