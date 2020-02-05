"Хороша": "слуга народу" обговорював у Раді "свіжу пластику" Тимошенко. Відео

Народний депутат від партії "Слуга Народу" Олександр Кабанов в залі Верховної Ради в листуванні обговорював зовнішність лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

Відео з політиком опублікувало видання TK Media (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

На записі показано, що Кабанов пише якоїсь Яні: "А у нас тут Юлія Володимирівна зі свіжої пластикою", додаючи "Хороша".

Юлія Тимошенко

Що відповіла знайома нардепа на відео не показано, так як Кабанов прибрав телефон.

Олександр Кабанов – народний депутат, номер 89 у виборчому списку партії "Слуга Народу". Член комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. До обрання народним депутатом працював сценаристом студії "Квартал 95".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі опублікували листування народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Кабанова з прокурором із Запоріжжя, з яким він нібито активно "вирішував" справи.

Також в мережі з'явилось відео, на якому видно, як народний депутат від "Слуги народу" Олександр Кабанов вибирає собі автомобіль Jaguar.

Олександр Кабанов назвав міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецького "розумної з * кой" в особистому листуванні.

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