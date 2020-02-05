Головна Новини
7 лютого • оновлено в 09:14
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Хороша": "слуга народу" обговорював у Раді "свіжу пластику" Тимошенко. Відео

16.9т
Читати матеріал російською

Народний депутат від партії "Слуга Народу" Олександр Кабанов в залі Верховної Ради в листуванні обговорював зовнішність лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко.

Відео з політиком опублікувало видання TK Media (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

На записі показано, що Кабанов пише якоїсь Яні: "А у нас тут Юлія Володимирівна зі свіжої пластикою", додаючи "Хороша".

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Що відповіла знайома нардепа на відео не показано, так як Кабанов прибрав телефон.

Олександр Кабанов – народний депутат, номер 89 у виборчому списку партії "Слуга Народу". Член комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. До обрання народним депутатом працював сценаристом студії "Квартал 95".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У мережі опублікували листування народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Кабанова з прокурором із Запоріжжя, з яким він нібито активно "вирішував" справи.

  • Також в мережі з'явилось відео, на якому видно, як народний депутат від "Слуги народу" Олександр Кабанов вибирає собі автомобіль Jaguar.

  • Олександр Кабанов назвав міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецького "розумної з * кой" в особистому листуванні.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Тимур Григоренко
Особа
Юлія Тимошенко
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу скандали ВО Батьківщина
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
43
38
Смішно
2
Цікаво
14
Сумно
15
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Черти ёб..ные.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гоша Злой
Гоша Злой
геронтофил)
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги