Хомчак до кінця року втратить посаду: з'ясувалася доля Генштабу ЗСУ

До кінця 2019 року планується розподіл посад начальника Генштабу і головнокомандувача ЗСУ, які зараз закріплені за генералом Русланом Хомчаком.

Про це повідомив перший заступник начальника Генштабу Ігор Колесник в інтерв'ю "АрміяІнформ". За його словами, буде також одночасний перехід Генерального штабу, штабів видів і штабів оперативного рівня Збройних сил на J-структуру.

Руслан Хомчак "Гордон"

"Це дозволить поліпшити систему управління, адже буде чітко регламентовано: хто відповідає за підготовку, а хто за застосування Збройних сил", - розповів Колесник.

В результаті перетворень головнокомандувач ЗСУ буде командувати Збройними силами, а органом, який буде забезпечувати його роботу і надавати всебічну підтримку в реалізації його рішень, буде Генеральний штаб. Головнокомандувач ЗСУ, в свою чергу, буде підкорятися міністру оборони. В першу чергу ця трансформація торкнеться поділу функцій між Міністерством оборони та Генштабом.

"J-структура - це не панацея від усіх проблем, а перш за все можливість для української армії стати зрозумілою для Альянсу", - додав Колесник.

Ігор Колесник "АрміяІнформ"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня Верховна Рада України призначила на посаду голови Міністерства оборони Андрія Загороднюка, позаштатного радника президента Володимира Зеленського.

Що стосується колишнього начальника Генштабу Збройних сил Віктора Муженка, то напередодні його указом президента звільнили з військової служби.

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