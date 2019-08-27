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"Хочуть виштовхати!" В "Слузі народу" розгорівся скандал довкола Куницького

2.6т Читати матеріал російською

Майбутній нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Куницький поскаржився, що його не допустили до роботи в Комітеті з питань правоохоронної діяльності.

Про це блогер повідомив у Facebook за підсумками "напівформального засідання". За словами Куницького, в цьому комітеті він повинен був зайняти посаду заступника голови – свого однопартійця Дениса Монастирського.

"Я з подивом дізнався, що "хтось" вирішив перевести мене в інший комітет. Без пояснення причин і узгодження зі мною! Кому ж я можу заважати реформувати поліцію?" – обурився Куницький.

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Свого однопартійця підтримав також Олександр Дубінський, зажадавши реакції від лідера "Слуги народу" Дмитра Разумкова.

"Людину і громадянина, який присвятив роки боротьбі з корупцією та свавіллям МВС намагаються виштовхати з правоохоронного комітету Ради. Причому нишком і без пояснень. Упевнений, керівництво партії має відреагувати", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні народні депутати 9-го скликання Верховної Ради визначилися з керівниками парламентських комітетів. З них 18 комітетів "забрала" партія "Слуга народу", решта 5 дісталися опонентам.

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Особи
Олександр Куницький Денис Монастирський
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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