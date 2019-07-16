"Хочуть дружити з Росією!" Медведчук поскаржився на русофобію в Україні

В Україні останнім часом почала даватися взнаки радикальна русофобія, яку схвалюють далеко не всі жителі країни.

Про це в інтерв'ю Оліверу Стоуну заявив український політик, голова політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук у фільмі "Нерозказана історія України" (Revealing Ukraine). (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, їхня політсила нібито не є проросійською, вона виступає за "нормальні відносини із сусідніми країнами".

Віктор Медведчук "112"

"Влада і наші опоненти називають її ("Опозиційну платформу – За життя") проросійською, але це неправильно. Тому що люди, які живуть і які хочуть дружити з Росією, які проти тієї політики, яку сповідує влада в вигляді радикальної русофобії і антиросійської істерії, хочуть нормальних відносин із нашими сусідами, – вони виступають за ті цінності, які, на жаль, в останні роки були нівельовані", – сказав кум Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Медведчук водночас вважає, що українці і росіяни не є одним народом, тому що це дві різні незалежні держави.

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