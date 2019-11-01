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1 листопада • оновлено в 17:35
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"Хочу взяти його на роботу!" Скандал з зарплатами "слуг народу" отримав гучне продовження

2.4т Читати матеріал російською

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький підтвердив переписку з пранкером "Джокером" про зарплати "в конвертах".

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

"Я не відмовляюся, що така розмова була. І я вам більше скажу, я дуже хочу запросити цю людину на роботу", - сказав він.

Новини
Злив листування про зарплати "слуг народу": пранкер "Джокер" встановив потужний рекорд

Михайло Радуцький

Михайло Радуцький

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше журналісти заявили, що деякі народні депутати України від партії "Слуга народу" отримали зарплати "в конвертах" загальною сумою в 1,6 млн доларів, які проходять без сплати податку.

  • Незабаром в політсилі розгорівся скандал – заступника голови фракції Миколу Тищенка звинуватили в тому, що він "не доніс" деяким однопартійцям гроші.

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Особа
Михайло Радуцький
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Одну из самых больших зарплат за октябрь среди депутатов получила Тимошенко – 43 тыс. 400 гривен. -Почему так много? -А у неё много надбавок, как у педагогов - доплата за проверку тетрадей (амбарных), за классное руководство классом буржуазии…
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