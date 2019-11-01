"Хочу взяти його на роботу!" Скандал з зарплатами "слуг народу" отримав гучне продовження

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький підтвердив переписку з пранкером "Джокером" про зарплати "в конвертах".

Про це він сказав в інтерв'ю журналістам (щоб подивитися відео, проскролльте сторінку до кінця).

"Я не відмовляюся, що така розмова була. І я вам більше скажу, я дуже хочу запросити цю людину на роботу", - сказав він.

Михайло Радуцький скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше журналісти заявили, що деякі народні депутати України від партії "Слуга народу" отримали зарплати "в конвертах" загальною сумою в 1,6 млн доларів, які проходять без сплати податку.

Незабаром в політсилі розгорівся скандал – заступника голови фракції Миколу Тищенка звинуватили в тому, що він "не доніс" деяким однопартійцям гроші.

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