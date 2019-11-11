"Хочу, щоб чобіт НАТО прийшов на Донбас": Кулеба поділився гучними планами

Україна обов'язково стане членом НАТО і Європейського Союзу, проте для вступу туди треба підгадати вдалий час.

Поки ж спроби отримати ПДЧ від Альянсу лише даватимуть привід для Росії зловтішатися з нашої країни. Таку думку озвучив віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю для програми "Рандеву" журналістки Яніни Соколової (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Україна в НАТО та ЄС УНН

"Всьому свій час. Членство України в ЄС і НАТО, з моєї точки зору, є неминучим. Але все треба робити вчасно. Я хочу, щоб якщо ми подаємо заявку, то щоб отримали позитивну відповідь, а не чергове "ні", від якого Україна потім буде півроку відхаркуватися. Розповідатимуть: "Дивіться, ви нікому не потрібні". І ті самі росіяни знову зловтішатимуться, сміятимуться з нас і розповідатимуть, що: "Ось ви отримали по носі". Якщо ми хочемо отримати черговий відлуп, так будь ласка – ми завтра можемо надіслати (заявку на членство в НАТО і ЄС. – Ред.), – вважає урядовець.

Також він оцінив вірогідність участі НАТО у миротворчій операції на Донбасі. За словами Кулеби, якщо Україна і піде на такий крок, то займатися врегулюванням збройного конфлікту там буде лише контингент ООН.

"Місія буде ООНівська. НАТО не буде, я впевнений. Якщо ми зайдемо в історію з миротворцями, я не думаю, що НАТО буде частиною цієї історії. Це будуть ООНівські миротворці. Але я б дуже хотів, щоб НАТОвський чобіт наступав на землю Донбасу, бо це був чобіт українського солдата. Щоб цей чобіт був виготовлений за всіма стандартами НАТО", – сказав віцепрем'єр.

Він також додав, що вітає максимально можливу на нинішньому етапі співпрацю між Україною і Альянсом. За його словами, обидві сторони повинні "витискати" з цієї взаємодії якомога більше вигоди для себе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кулеба заявив, що зараз Україна не буде повторно подавати заявку на отримання Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ). Він вважає, що це має бути технічним, а не політичним питанням.

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