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22 травня • оновлено в 09:55
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Єгор Фірсов
Єгор Фірсов
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Хочу прозвітувати у парламенті: мені є, що сказати

2.6т

На сайті Кабміну зареєстроване розпорядження про призначення на посаду голови Держекоінспекції нового керівника. Усі мої спроби отримати пояснення від керівника уряду так ні до чого і не призвели.

Тому, я хотів би прозвітувати у парламенті про те, що зробив за час роботи на посаді. І окреслити рамки реформи екоконтролю - цей законопроект зараз готують до першого читання. Закладений фундамент змін і навіть поточні результати - це те, чим ми пишаємось. Вкрай важливо зафіксувати досягнення на цьому етапі, щоб з новим керівництвом не відбувся відкат назад.

Я звернувся до Дмитра Разумкова офіційним листом із проханням надати мені таку можливість. Більше 40 депутатів є авторами та ініціаторами постанови про мій звіт у Парламенті. Гадаю, це було б правильно. Мені є що сказати, я не боюся виступити та відповісти на всі питання щодо моєї роботи.

Хочу прозвітувати у парламенті: мені є, що сказати

Facebook Єгора Фірсова

Хочу прозвітувати у парламенті: мені є, що сказати

Facebook Єгора Фірсова

Хочу прозвітувати у парламенті: мені є, що сказати

Facebook Єгора Фірсова

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Автор
Єгор Фірсов Єгор Фірсов
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Єгора Фірсова
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