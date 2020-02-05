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7 лютого • оновлено в 09:14
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"Хочу привести нових людей у політику!" Вакарчук висловився про своє президентство

2.7т
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Глава фракції "Голос" і фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявив, що не будує планів щодо можливого балотування на пост глави держави під час наступних виборів президента України.

Думками про політику загалом і президентство зокрема він поділився в інтерв'ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару в рамках авторського відеопроєкту "Орестократія" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У мене на це немає жодних планів. Ви всі хочете відповідей: чорне чи біле. Якби я хотів балотуватися в президенти, я би балотувався", – запевнив він.

Вакарчук заявив, що не хоче бути сьомим президентом України

Вакарчук заявив, що не хоче бути сьомим президентом України

Окрім цього, політик додав, що вже давно озвучив свої прагнення, через які вирішив змінити музичну кар’єру на політичну. Водночас зауважив, що вона для нього все ще залишається не такою важливою.

"Я чітко сказав, що моя місія – привести нових людей у політику й зміцнити інституції. Я би хотів сконцентруватися на цих двох речах. Кар’єра політична для мене другорядна", – підсумував Вакарчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Святослав Вакарчук у інтерв'ю заявив, що після виборів спілкувався віч-на-віч із президентом України Володимиром Зеленським.

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Автор
Марта Рок
Особи
Орест Сохар Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
інтерв`ю Партія Вакарчука "Голос" президент
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Jmurko Andrey
Jmurko Andrey
Славик ты дол.боё.б
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Да не людей в политику надо привести, а ИДЕИ. Причастный идее человек всегда прогнозируем для тех, кто его поддержал, пока не предал идею, которая всех привлекала. Но если предал тут же поддержки лишился и должен нести ответственность. Другое дело, что действительно идейных людей не хватает, чтобы дееспособный аппарат создать. Значит именно эту задачу и надо решать. А для этого небходима достойная идея привлекательная для масс и справедливая с любой точки зрения. Чтобы за ней все шли и никто не мог её опорочить. Такой идее нужна идеология. Идеология даст синхронизированность и последовательность в достижении целей. Так появится сила и направление, что привлечет все больше людей. Быть привлекательным для всех, но не пресмыкаться ни перед кем - это обеспечивает идея. Люди за такой пойдут и кто лучше проявит себя по идее, тот и больше возможностей получит делать то, что нужно всем
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Что такое... Вот как только пьяные разговоры продолжать неудобно, так сразу и дискуссии конец? Как же так, ведь это была прелюдия для того, чтобы перспективный политик развернулся и начал звать род свои знамена добровольцев. Вот не сваришь с вами кашу, сникаете как температуру к кипению подводишь. Болото ваша политика, немниересно
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Cachko Elena
Cachko Elena
Несчастье...
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