"Хочу привести нових людей у політику!" Вакарчук висловився про своє президентство

Глава фракції "Голос" і фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявив, що не будує планів щодо можливого балотування на пост глави держави під час наступних виборів президента України.

Думками про політику загалом і президентство зокрема він поділився в інтерв'ю шеф-редактору OBOZREVATEL Оресту Сохару в рамках авторського відеопроєкту "Орестократія" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У мене на це немає жодних планів. Ви всі хочете відповідей: чорне чи біле. Якби я хотів балотуватися в президенти, я би балотувався", – запевнив він.

Вакарчук заявив, що не хоче бути сьомим президентом України

Окрім цього, політик додав, що вже давно озвучив свої прагнення, через які вирішив змінити музичну кар’єру на політичну. Водночас зауважив, що вона для нього все ще залишається не такою важливою.

"Я чітко сказав, що моя місія – привести нових людей у політику й зміцнити інституції. Я би хотів сконцентруватися на цих двох речах. Кар’єра політична для мене другорядна", – підсумував Вакарчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Святослав Вакарчук у інтерв'ю заявив, що після виборів спілкувався віч-на-віч із президентом України Володимиром Зеленським.

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